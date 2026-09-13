पीएम किसान मानधन योजना: 60 के बाद हर महीने मिलेंगे तीन हजार रुपये, जानें इस योजना में आवेदन की शर्तें

Farmer Pension Scheme: देश के किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद और एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजना 'पीएम किसान मानधन योजना' है।





इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने नियमित पेंशन उपलब्ध कराना है, ताकि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यह योजना किसानों के बुढ़ापे का मजबूत सहारा बन रही है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।