लाड़ली बहना योजना: आज खाते में आएगी लाड़ली बहना की 40वीं किस्त, जानें इस बार 1750 रुपये मिलेंगे या 1500

Ladli Bahna September Installment Amount Rules: मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास और राहत भरा है। राज्य सरकार की अत्यंत लोकप्रिय 'लाड़ली बहना योजना' के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 40वीं किस्त जारी की जा रही है।





मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार, आज यानी 13 सितंबर को आगर मालवा जिले में आयोजित एक विशाल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे कुल 1,835 करोड़ रुपये की राशि अंतरित करेंगे। इसलिए आइए इस लेख में इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें विस्तार से जानते हैं।