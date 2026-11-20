पीएम किसान योजना के किस्त के पैसे क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 25th Installment: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक मदद का जरिया है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं और यह रकम 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।





हालांकि, योजना का लाभ लेने वाले कई परिवारों के मन में एक सवाल रहता है। अगर पति और पत्नी दोनों के नाम खेती की जमीन दर्ज है, तो क्या दोनों को अलग-अलग किस्त मिल सकती है? खासकर अगली किस्त यानी 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए इस नियम को समझना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...