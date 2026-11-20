PF New Rules For Employees: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ सिर्फ बचत का जरिया नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा करते हैं। इस पर उन्हें ब्याज भी मिलता है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर पीएफ का पैसा निकालने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।





ऐसे में अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने इन नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। बीते दिन 19 नवंबर 2026 को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की 240वीं बैठक में पीएफ निकासी से जुड़े तीन अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। इन फैसलों से नौकरीपेशा कर्मचारियों और रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं आखिर अब पीएफ में क्या-क्या बदल रहा है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...