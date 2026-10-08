पीएम किसान योजना: क्या इस महीने अक्तूबर में नहीं आएगी 24वीं किस्त? किसान हर कंफ्यूजन को यहां करें दूर

PM Kisan Yojana 24 Kist Kab Aayegi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में शामिल है। इस योजना के जरिए पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है।





ऐसे में अब योजना से जुड़े किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 24वीं किस्त कब आएगी? क्या अक्तूबर में किसानों के बैंक खातों में 24वीं किस्त के तहत मिलने वाले 2000 रुपये पहुंचेंगे या इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...