पीएम किसान योजना: क्या इस महीने अक्तूबर में नहीं आएगी 24वीं किस्त? किसान हर कंफ्यूजन को यहां करें दूर

PM Kisan Yojana 24 Kist Kab Aayegi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में शामिल है। इस योजना के जरिए पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है।
ऐसे में अब योजना से जुड़े किसानों की नजर अगली यानी 24वीं किस्त पर है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 24वीं किस्त कब आएगी? क्या अक्तूबर में किसानों के बैंक खातों में 24वीं किस्त के तहत मिलने वाले 2000 रुपये पहुंचेंगे या इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या अक्तूबर में आएगी 24वीं किस्त या नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
पीएम किसान योजना में किसानों को साल में कितने पैसे दिए जाते हैं?
- पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक साल में कुल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है
- सरकार इसे 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजती है
- किस्त की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाती है
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क्या अक्तूबर में आ सकती है 24वीं किस्त या नहीं?
- किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24वीं किस्त आखिर कब जारी होगी
- पीएम किसान योजना की किस्तें आम तौर पर करीब चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं
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- पिछली यानी 23वीं किस्त की बात करें, तो ये किस्त जून 2026 में जारी हुई थी
- इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय इसी महीने यानी अक्तूबर में पूरा हो रहा है
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- इसी वजह से 24वीं किस्त अक्तूबर में जारी होने की संभावना मानी जा रही है
- हालांकि, अभी सरकार की तरफ से किस्त जारी होनी की तारीख का एलान नहीं किया है
- वहीं, चर्चा ये भी है कि सरकार आने वाले दिनों में जल्द ही तारीख की घोषणा कर सकती है, क्योंकि लाभार्थियों को दिवाली से पहले किस्त का तोहफा दिया जा सकता है