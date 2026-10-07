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अटल पेंशन योजना से क्या आप जुड़ सकते हैं? तो तुरंत यहां चेक करें पात्रता, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

Wed, 07 Oct 2026 05:10 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 07 Oct 2026 05:10 PM IST
सार

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में उम्र और चुनी गई पेंशन के हिसाब से हर महीने योगदान करना होता है। 18 साल की उम्र में 5000 रुपये की पेंशन के लिए हर महीने 210 रुपये जमा करने होते हैं।

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Atal Pension Yojana: Secure Your Old Age With Small Monthly Investments, Know Eligibility and Contribution
अटल पेंशन योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

अपनी आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही लोग अपने बुढ़ापे के लिए बचत भी करते हैं जिसे सही माना जाता है। इसलिए अगर पहले से आर्थिक इंतजाम किया गया हो तो आगे की जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। इसी वजह से लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग रखते हैं।



हालांकि, हर व्यक्ति के लिए बड़ी रकम निवेश करना संभव नहीं होता। ऐसे में छोटी-छोटी रकम से भविष्य के लिए पेंशन का इंतजाम करने का विकल्प अटल पेंशन योजना के जरिए मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना की पात्रता और बाकी जरूरी चीजों के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं...
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Atal Pension Yojana: Secure Your Old Age With Small Monthly Investments, Know Eligibility and Contribution
अटल पेंशन योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

अटल पेंशन योजना में कितने पैसे जमा करने होते हैं?

  • अटल पेंशन योजना में आपको हर महीने प्रीमियम देना होता है  
  • यह आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करता है
  • उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है
  • तो उसे हर महीने 210 रुपये का योगदान करना होता है
Atal Pension Yojana: Secure Your Old Age With Small Monthly Investments, Know Eligibility and Contribution
अटल पेंशन योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसी तरह अगर 30 साल की उम्र में कोई 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है
  • तो उसे इसके लिए हर महीने 577 रुपये जमा करने होते हैं
  • ध्यान रहे इस योजना में कम से कम 20 साल तक निवेश करना होता है
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Atal Pension Yojana: Secure Your Old Age With Small Monthly Investments, Know Eligibility and Contribution
अटल पेंशन योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

कौन ले सकता है अटल पेंशन योजना का लाभ?

  • अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है
  • जैसे- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
  • उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
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Atal Pension Yojana: Secure Your Old Age With Small Monthly Investments, Know Eligibility and Contribution
अटल पेंशन योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • साथ ही वह करदाता नहीं होना चाहिए यानी टैक्स भरने की श्रेणी में नहीं आना चाहिए
  • इसके अलावा आवेदक के पास बैंक खाता होना जरूरी है


नोट:- अगर आप ये पात्रता पूरी करते हैं, तो आप इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ सकते हैं

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