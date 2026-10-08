त्योहार पर घर जाने वाले ध्यान दें: दिवाली-छठ से पहले कौन-कौन सी ट्रेनें हुईं कैंसिल? यहां देखें लिस्ट

1 of 6 रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल की? - फोटो : Amar Ujala AI







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Cancelled Tran List: दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर किसी यात्री की ट्रेन अचानक रद्द हो जाए तो उसकी यात्रा का पूरा प्लान बिगड़ सकता है। दरअसल, ऐसा इसलिए कहा भी कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।



साथ ही रेलवे ने कुछ मेमू ट्रेनों के साथ-साथ एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों को भी रद्द किया है। इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो अपनी ट्रेन का स्टेटस पहले ही जांच लेना बेहतर रहेगा। चलिए जानते हैं कब-कब और कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आप आगे कैंसिल हुई ट्रेनों की लिस्ट देख सकते हैं...

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2 of 6 रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल की? - फोटो : AdobeStock

क्यों रद्द की गईं ट्रेनें? भोपाल मंडल में अलग-अलग स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम किए जा रहे हैं

इसके अलावा कुछ जगहों पर रीमॉडलिंग का काम भी चल रहा है

इन्हीं कामों की वजह से रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है

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कौन-कौन सी ट्रेनें कब-कब रहेंगी कैंसिल?



एसएमवीटी बेंगलुरु-ग्वालियर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 11085)

ये ट्रेन 11 अक्तूबर को कैंसिल रहेगी



बीना-ललितपुर मेमू (ट्रेन नंबर 64617)

ये ट्रेन 15 अक्तूबर तक रद्द रहेगी



हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12191)

ये ट्रेन 15 अक्तूबर तक कैंसिल रहेगी



बीना-रूठियाई मेमू (ट्रेन नंबर 61625)

ये ट्रेन 16 अक्तूबर तक कैंसिल रहेगी

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बीना-कटनी मुड़वारा मेमू (ट्रेन नंबर 61619)

ये ट्रेन 15 अक्तूबर तक रद्द रहेगी



दमोह-भोपाल राज्यरानी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22162)

ये ट्रेन 10 से 16 अक्तूबर तक कैंसिल रहेगी



भोपाल-दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22161)

ये ट्रेन 9 से 15 अक्तूबर के बीच रद्द रहेगी



रूठियाई-बीना मेमू (ट्रेन नंबर 61626)

ये ट्रेन 16 अक्तूबर तक रद्द रहेगी

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