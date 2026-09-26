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सावधान: ऑनलाइन बदनाम करने की मिले धमकी तो घबराएं नहीं, महिलाएं तुरंत करें ये पांच काम

Sat, 26 Sep 2026 11:16 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 26 Sep 2026 11:16 AM IST
सार

Online Harassment: सोशल मीडिया या फोन पर कोई महिला को बदनाम करने, निजी फोटो-वीडियो वायरल करने या चैट सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है तो डरकर बात मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सबूत सुरक्षित करें और उसके बाद साइबर अपराध पोर्टल या पुलिस में शिकायत करें।
 

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Online Harassment What Women Should Do If Someone Threatens to Defame Them
निजी फोटो वायरल करने की धमकी? - फोटो : AI

सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत हो या किसी जानने वाले से विवाद, कई बार मामला धमकी तक पहुंच जाता है। अगर कोई महिला को उसकी निजी फोटो, वीडियो, चैट या दूसरी जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है तो डरकर पैसे देने या उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में सबसे जरूरी है कि सबूत सुरक्षित रखा जाए और समय रहते शिकायत की जाए। तो आज की इस खबर में हम आपरो बताने जा रहे हैं कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए।

Online Harassment What Women Should Do If Someone Threatens to Defame Them
harassment - फोटो : Adobe Stock

सबसे पहले स्क्रीनशॉट और दूसरी जानकारी सुरक्षित करें
धमकी देने वाले व्यक्ति की चैट तुरंत डिलीट न करें। बातचीत के स्क्रीनशॉट लें और उसमें उसका मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट, यूजरनेम, प्रोफाइल लिंक, तारीख और समय जैसी जानकारी दिखाई दे तो उसे भी सुरक्षित रखें। अगर कोई फोटो, वीडियो, ईमेल या लिंक भेजा गया है तो उसे भी संभालकर रखें। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी शिकायत के साथ चैट, स्क्रीनशॉट, संदिग्ध मोबाइल नंबर, वीडियो, तस्वीर और वेब पेज का यूआरएल जैसे सबूत रखने की सलाह देता है।

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Cyber Harassment - फोटो : Adobe stock

धमकी देने वाले से बहस करने से बचें
अगर सामने वाला बार-बार धमकी दे रहा है तो उससे लंबी बहस करने या उसे जवाब देने के बजाय सबूत सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है। पैसे या किसी दूसरी मांग को पूरा करने से पहले कानूनी मदद लेना बेहतर है। सबूत सुरक्षित करने के बाद संबंधित अकाउंट या पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट भी किया जा सकता है।

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Online Harassment What Women Should Do If Someone Threatens to Defame Them
Cyber Crime - फोटो : FREEPIK

साइबर अपराध पोर्टल पर करें शिकायत
महिला ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कर सकती है। पोर्टल पर शिकायत के लिए सही घटना की तारीख, समय, पूरी जानकारी और उपलब्ध सबूत देना जरूरी होता है। सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए संदिग्ध अकाउंट या वेबसाइट की जानकारी भी दी जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस भी देखा जा सकता है।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe stoke

जरूरत पड़े तो पुलिस से भी संपर्क करें
अगर धमकी गंभीर है, निजी सामग्री वायरल हो चुकी है या महिला को अपनी सुरक्षा का डर है तो स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। आपात स्थिति में 112 पर मदद ली जा सकती है। महिलाओं के लिए 181 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 भी उपलब्ध है। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी धमकी को अपनी गलती समझकर चुप न रहें। जितनी जल्दी सबूत सुरक्षित करके शिकायत की जाएगी, उतना ही मामले की जानकारी पुलिस तक सही तरीके से पहुंचाई जा सकेगी।

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