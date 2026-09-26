सावधान: ऑनलाइन बदनाम करने की मिले धमकी तो घबराएं नहीं, महिलाएं तुरंत करें ये पांच काम

1 of 5 निजी फोटो वायरल करने की धमकी? - फोटो : AI







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सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत हो या किसी जानने वाले से विवाद, कई बार मामला धमकी तक पहुंच जाता है। अगर कोई महिला को उसकी निजी फोटो, वीडियो, चैट या दूसरी जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है तो डरकर पैसे देने या उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में सबसे जरूरी है कि सबूत सुरक्षित रखा जाए और समय रहते शिकायत की जाए। तो आज की इस खबर में हम आपरो बताने जा रहे हैं कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए।

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सबसे पहले स्क्रीनशॉट और दूसरी जानकारी सुरक्षित करें

धमकी देने वाले व्यक्ति की चैट तुरंत डिलीट न करें। बातचीत के स्क्रीनशॉट लें और उसमें उसका मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट, यूजरनेम, प्रोफाइल लिंक, तारीख और समय जैसी जानकारी दिखाई दे तो उसे भी सुरक्षित रखें। अगर कोई फोटो, वीडियो, ईमेल या लिंक भेजा गया है तो उसे भी संभालकर रखें। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी शिकायत के साथ चैट, स्क्रीनशॉट, संदिग्ध मोबाइल नंबर, वीडियो, तस्वीर और वेब पेज का यूआरएल जैसे सबूत रखने की सलाह देता है।

3 of 5 Cyber Harassment - फोटो : Adobe stock

धमकी देने वाले से बहस करने से बचें

अगर सामने वाला बार-बार धमकी दे रहा है तो उससे लंबी बहस करने या उसे जवाब देने के बजाय सबूत सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है। पैसे या किसी दूसरी मांग को पूरा करने से पहले कानूनी मदद लेना बेहतर है। सबूत सुरक्षित करने के बाद संबंधित अकाउंट या पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट भी किया जा सकता है।

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4 of 5 Cyber Crime - फोटो : FREEPIK

साइबर अपराध पोर्टल पर करें शिकायत

महिला ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कर सकती है। पोर्टल पर शिकायत के लिए सही घटना की तारीख, समय, पूरी जानकारी और उपलब्ध सबूत देना जरूरी होता है। सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए संदिग्ध अकाउंट या वेबसाइट की जानकारी भी दी जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस भी देखा जा सकता है।

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