ध्यान दें: इन्वर्टर एसी के साथ नहीं लगाया स्टेबलाइजर तो क्या खराब हो जाएगा एसी? जानें काम की बात

आज के समय में आप जो घर देखेंगे लगभग आपको उसमें एसी देखने को मिल जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में एसी का इस्तेमाल काफी बड़ा है। वहीं, लोगों के मन में इन्वर्टर एसी को लेकर एक उलझन रहती है कि उसमें स्टेबलाइजर लगाए या नहीं।
गर्मी के मौसम में एसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में बिजली के वोल्टेज को लेकर भी लोगों के मन में सवाल रहता है। खासकर इन्वर्टर एसी खरीदने के बाद कई लोग सोचते हैं कि इसके साथ अलग से स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है या नहीं। चलिए जानते हैं इसका जवाब। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
इन्वर्टर AC के साथ स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं?
- फोटो : एआई जनरेटेड
क्या इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर लगाना चाहिए?
- हर इन्वर्टर एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाना जरूरी नहीं है
- कई नए इन्वर्टर एसी को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे एक तय वोल्टेज रेंज में बिना बाहरी स्टेबलाइजर के काम कर सकें
3 of 5
ac stabilizer
- फोटो : AI Generated
- यही नहीं, कुछ मौजूदा इन्वर्टर एसी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती
- कई कंपनियां अपने इन्वर्टर एसी को लेकर इस बात का दावा करती है कि उसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
4 of 5
इन्वर्टर AC के साथ स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं?
- फोटो : एआई जनरेटेड
- हालांकि, आपके एसी में स्टेबलाइजर लगाना है या नहीं
- ये आप एसी कंपनी से कंफर्म कर सकते हैं
- आपको कंपनी इस बारे में जानकारी देती हैं कि एसी में स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है या नहीं
5 of 5
इन्वर्टर AC के साथ स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं?
- फोटो : एआई जनरेटेड
कब होती है स्टेबलाइजर की जरूरत?
- अगर आपके एसी की बताई गई वोल्टेज रेंज आपके घर की बिजली सप्लाई में होने वाले उतार-चढ़ाव को कवर करती है, तो सामान्य तौर पर अलग स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ सकती
- पर अगर आपके एरिया में वोल्टेज काफी ऊपर-नीचे होती है तो ऐसे में नॉर्मल एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाने की सलाह दी जाती है, ताकि ये वोल्टेज को कंट्रोल कर सके