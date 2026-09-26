न नौकरी न दुकान, रील्स बनाकर बना सकते हैं अपना अलग करियर, बस चाहिए ये खास हुनर

1 of 5 फोन से शुरू करें अपना डिजिटल काम - फोटो : AI







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आज के समय में सोशल मीडिया पर सिर्फ डांस, कॉमेडी या मनोरंजन वाला कंटेंट ही नहीं चलता। लोग अब ऐसी जानकारी भी देखना पसंद करते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हो। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ज्योतिष और पैसों से जुड़ी बातों में दिलचस्पी है तो वह इन दोनों विषयों को मिलाकर अपना अलग डिजिटल निश बना सकता है। तो आज की खबर में हम इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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जरूर बनाएं ऐसे कंटेंट

इसमें एस्ट्रो-साइकोलॉजी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कंटेंट बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ज्योतिषीय मान्यताओं में कुंडली के दूसरे भाव को धन और परिवार, 11वें भाव को लाभ और 12वें भाव को खर्च से जोड़कर देखा जाता है। क्रिएटर इन मान्यताओं को आसान भाषा में समझा सकता है और साथ में पैसों से जुड़ी बातें भी बता सकता है।

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रील्स में कैसे बनाएं कंटेंट?

इसके लिए बहुत लंबे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। छोटी रील्स से शुरुआत की जा सकती है। जैसे किसी वीडियो में बताया जा सकता है कि ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार कुंडली का दूसरा भाव किस चीज से जुड़ा माना जाता है। इसके बाद उसी वीडियो में यह समझाया जा सकता है कि असल जिंदगी में बचत करने के लिए बजट बनाना क्यों जरूरी है।

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4 of 5 फोन से शुरू करें अपना डिजिटल काम - फोटो : Adobe Stock

बेसिक जानकारियों पर भी बना सकते हैं रील

इसी तरह 30 से 60 सेकंड की रील में खर्च कम करने, इमरजेंसी फंड बनाने, बचत की आदत डालने या निवेश की बेसिक जानकारी दी जा सकती है। इससे कंटेंट सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं रहेगा।



भरोसा बनाना सबसे जरूरी

इस तरह का कंटेंट बनाते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। ज्योतिष से जुड़ी बातों को मान्यता के तौर पर ही बताना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं। वहीं निवेश और पैसों से जुड़ी जानकारी देते समय सही जानकारी देना जरूरी है।





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