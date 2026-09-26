यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में मोबाइल या सामान चोरी हो जाए तो तुरंत क्या करें? जान लें सफर में नहीं होगी दिक्कत

हर रोज भारतीय रेलवे एक बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेनों का संचालन करता है। एक शहर से दूसरे शहरों तक ये ट्रेनें जाती हैं और कई ट्रेनें तो काफी लंबी रूट की होती हैं। पर कई बार लोगों को ट्रेन में कुछ दिक्कत हो जाती है।





जैसे- ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल, पर्स या कोई दूसरा सामान चोरी हो जाए तो यात्री अक्सर समझ नहीं पाते कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में समय बर्बाद करने के बजाय तुरंत रेलवे के संबंधित कर्मचारियों को जानकारी देना जरूरी है। चलिए जानते हैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। यात्रीगण आगे इस बारे में जान सकते हैं...