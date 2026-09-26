हर किराएदार को पता होनी चाहिए ये बात: सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस न दे मकान मालिक, तो जानें क्या हैं आपके अधिकार

किराए के मकान में रहने के दौरान मकान मालिक और किराएदार के बीच कई तरह के विवाद हो सकते हैं। कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर बात बिगड़ती है, तो कभी किराए या दस्तावेजों की मांग को लेकर परेशानी होती है।





ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि किराएदार रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को ध्यान से पढ़कर रखे, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें ये बात सामने आती है कि मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट वापस नहीं करते। आपको भी ये दिक्कत न हो, इसके लिए आप इससे जुड़ा नियम यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...