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हर किराएदार को पता होनी चाहिए ये बात: सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस न दे मकान मालिक, तो जानें क्या हैं आपके अधिकार

Sat, 26 Sep 2026 12:00 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 26 Sep 2026 12:00 PM IST
सार

किराए के मकान में रहने वालों के लिए रेंट एग्रीमेंट सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया और दस्तावेजों को लेकर विवाद होने पर नियमों की जानकारी काम आ सकती है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को जरूर बनवा लें ताकि आपको मकान मालिक परेशान न कर सके।

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Tenant Rights in Rental Homes: Know the Rules on Security Deposit and Documents
किराएदार कैसे वापस लें सिक्योरिटी के पैसे? - फोटो : Amar Ujala AI

किराए के मकान में रहने के दौरान मकान मालिक और किराएदार के बीच कई तरह के विवाद हो सकते हैं। कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर बात बिगड़ती है, तो कभी किराए या दस्तावेजों की मांग को लेकर परेशानी होती है।



ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि किराएदार रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को ध्यान से पढ़कर रखे, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें ये बात सामने आती है कि मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट वापस नहीं करते। आपको भी ये दिक्कत न हो, इसके लिए आप इससे जुड़ा नियम यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...
Tenant Rights in Rental Homes: Know the Rules on Security Deposit and Documents
किराएदार कैसे वापस लें सिक्योरिटी के पैसे? - फोटो : Adobe Stock

सिक्योरिटी डिपॉजिट पर क्या है नियम?

  • केंद्र सरकार के Model Tenancy Act, 2021 में आवासीय संपत्ति के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा अधिकतम दो महीने के किराए तक रखी गई है
  • गैर-आवासीय यानी कमर्शियल संपत्ति के मामले में यह सीमा अधिकतम 6 महीने के किराए तक है
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किराएदार कैसे वापस लें सिक्योरिटी के पैसे? - फोटो : Adobe Stock
  • हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि Model Tenancy Act कोई ऐसा कानून नहीं है, जो पूरे देश में अपने-आप लागू हो गया हो
  • राज्य या केंद्रशासित प्रदेश इसे अपनाते हैं, तभी इसके प्रावधान वहां लागू होते हैं
  • इसलिए किसी शहर में लागू स्थानीय किराया कानून और रेंट एग्रीमेंट की शर्तें भी देखना जरूरी है
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किराएदार कैसे वापस लें सिक्योरिटी के पैसे? - फोटो : Adobe Stock

मकान खाली करते समय डिपॉजिट का क्या होगा?

  • Model Tenancy Act के मुताबिक, किराएदार से मकान का खाली कब्जा लेने के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाना चाहिए
  • हालांकि, किराएदार को अगर मकान मालिक के पैसे देने हैं यानी कोई वैध देनदारी होने पर पैसे काटे जा सकते हैं
  • इसलिए मकान खाली करते समय बिजली-पानी के बिल, किराए का भुगतान और मकान की स्थिति से जुड़े रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए
  • अगर डिपॉजिट लौटाने को लेकर विवाद हो, तो पहले रेंट एग्रीमेंट की शर्तें देखें
  • इसके बाद मकान मालिक से लिखित रूप में बात करना भविष्य में विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड के तौर पर काम आ सकता है
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किराएदार कैसे वापस लें सिक्योरिटी के पैसे? - फोटो : Amar Ujala

रेंट एग्रीमेंट क्यों है जरूरी?

  • Model Tenancy Act में tenancy agreement को लिखित रूप में रखने का प्रावधान किया गया है
  • मकान मालिक और किराएदार दोनों के पास साइन किया हुए रेंट एग्रीमेंट की एक-एक कॉपी होनी चाहिए
  • इसमें किराया, अवधि, डिपॉजिट, भुगतान और अन्य शर्तों को स्पष्ट रखना विवाद कम करने में मदद करता है
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