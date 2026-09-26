सभी के लिए जानना जरूरी: क्या पंप का नोजल पकड़ने से गाड़ी में कम पेट्रोल-डीजल जाता है? यहां जानें सच

आप भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते होंगे? इस दौरान आप कई बातों का ध्यान रखते होंगे? जैसे, पेट्रोल पंप की मशीन पर जीरो रीडिंग देखना, डेंटसिटी देखना आदि। पर इन सबके बीच एक बात और लोग ध्यान देते हैं।





दरअसल, पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते समय आपने भी कई लोगों को नोजल को लेकर चर्चा करते सुना होगा? कुछ लोगों का मानना है कि नोजल को पूरी तरह दबाकर पेट्रोल-डीजल भरवाने से कम ईंधन मिलता है, लेकिन क्या सच यही है या कुछ और? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले लोग इस बारे में जान सकते हैं...