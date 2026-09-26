पति संभालते हैं घर का सारा पैसा? महिलाओं को इन पांच वित्तीय चीजों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए

1 of 5 पति से पैसे का हिसाब पूछने में झिझकती हैं? - फोटो : AI







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पति घर के ज्यादातर पैसे संभालते हैं और आप घर के बाकी कामों में व्यस्त रहती हैं? ऐसा कई परिवारों में होता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति से पूरी तरह अनजान रहना आगे चलकर मुश्किल खड़ी कर सकता है। किसी इमरजेंसी, पति की अनुपस्थिति या अचानक बड़े खर्च की स्थिति में आपको कम से कम कुछ जरूरी वित्तीय जानकारी खुद पता होनी चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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सबसे पहले बैंक खातों की जानकारी रखें

आपके घर में कौन-कौन से बैंक खाते हैं, किस बैंक में हैं और उनमें किस तरह का पैसा रखा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपका अपना बैंक खाता है तो उसका एटीएम कार्ड, पासबुक, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं की जानकारी भी खुद रखें। बैंक का पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी से अनजान भी न रहें।

3 of 5 पति से पैसे का हिसाब पूछने में झिझकती हैं? - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

बीमा की पॉलिसी के बारे में जरूर जानें

पति के नाम पर जीवन बीमा है या नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में परिवार के कौन-कौन से सदस्य शामिल हैं और पॉलिसी कब तक चलती है, यह जानकारी घर की महिला को भी होनी चाहिए। पॉलिसी के दस्तावेज कहां रखे हैं और जरूरत पड़ने पर क्लेम कैसे किया जा सकता है, यह भी पता रखें।

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4 of 5 पति से पैसे का हिसाब पूछने में झिझकती हैं? - फोटो : Freepik

घर में कितना कर्ज चल रहा है, जानें

होम लोन, कार लोन या किसी दूसरे कर्ज की मासिक किस्त कितनी है और कितने समय तक चुकानी है, इसकी जानकारी रखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि हर महीने घर की कमाई का कितना हिस्सा पहले से तय खर्चों में जा रहा है।



निवेश कहां-कहां है, इसका रिकॉर्ड रखें

पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर या दूसरी बचत योजनाओं में पैसा लगा है तो कम से कम इतना जरूर पता हो कि निवेश कहां किया गया है। जरूरी दस्तावेज और निवेश से जुड़े खाते या स्टेटमेंट कहां मिलेंगे, यह भी जानें।

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