अब व्हाट्सएप पर भी चेक कर सकते हैं पीएफ का बैलेंस, बिना लॉगिन किए मिनटों में जानें पासबुक का ब्योरा

EPFO Whatsapp Service Helpline Number: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अब पीएफ से जुड़ी जानकारी पाना बेहद आसान हो गया है। अक्सर लोगों को अपना पीएफ बैलेंस देखने या पासबुक डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर लंबा प्रोसेस करना पड़ता था और पासवर्ड भूल जाने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन अब आप घर बैठे बिना किसी लंबे झंझट के सीधे अपने व्हाट्सएप के जरिए ही अपने पीएफ खाते की पूरी जानकारी पलभर में हासिल कर सकते हैं। यह नई डिजिटल सुविधा करोड़ों खाताधारकों का समय बचाने के साथ ही उनके काम को बेहद आसान बना देगी। आइए बहुत सरल भाषा में जानते हैं कि आप व्हाट्सएप पर कैसे और किन स्टेप्स के जरिए अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।
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व्हाट्सएप पर क्या सुविधाएं मिलेंगी?
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व्हाट्सएप पर क्या सुविधाएं मिलेंगी?
- इस नई सुविधा की मदद से अब आप घर बैठे सिर्फ एक मैसेज भेजकर अपना मौजूदा पीएफ बैलेंस जान सकते हैं।
- इसके साथ ही आप अपने खाते के पिछले 5 लेनदेन और डिजिटल पासबुक को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
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कौन सा नंबर इस्तेमाल करना है?
- ईपीएफओ की इस सरकारी सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने फोन में आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर +91 8796441800 को सेव करना होगा।
- इसके बाद इस नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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चैट शुरू करने का तरीका क्या है?
- अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से इस तय नंबर पर जाकर सिर्फ 'Hi' लिखकर भेजना होता है।
- इसके बाद आपके सामने एक ऑटोमैटिक चैट मैन्यु खुल जाता है, इसके बाद आप चेक बैलेंस या डाउलोड पासबुक का विकल्प चुन सकते हैं।
- विकल्प चुनते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आता है, जिसके बाद ओटीपी डालकर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका वह मोबाइल नंबर आपके पीएफ खाते और यूएएन से लिंक होना चाहिए।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने पर ही सुरक्षा के साथ आपकी सारी जानकारी सुरक्षित रूप से व्हाट्सएप पर मिल सकेगी।