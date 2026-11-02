अब व्हाट्सएप पर भी चेक कर सकते हैं पीएफ का बैलेंस, बिना लॉगिन किए मिनटों में जानें पासबुक का ब्योरा

EPFO Whatsapp Service Helpline Number: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अब पीएफ से जुड़ी जानकारी पाना बेहद आसान हो गया है। अक्सर लोगों को अपना पीएफ बैलेंस देखने या पासबुक डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर लंबा प्रोसेस करना पड़ता था और पासवर्ड भूल जाने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।





लेकिन अब आप घर बैठे बिना किसी लंबे झंझट के सीधे अपने व्हाट्सएप के जरिए ही अपने पीएफ खाते की पूरी जानकारी पलभर में हासिल कर सकते हैं। यह नई डिजिटल सुविधा करोड़ों खाताधारकों का समय बचाने के साथ ही उनके काम को बेहद आसान बना देगी। आइए बहुत सरल भाषा में जानते हैं कि आप व्हाट्सएप पर कैसे और किन स्टेप्स के जरिए अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।