अटल पेंशन योजना: क्या आपको भी चहिए हर महीने 5000 रुपये? यहां जानें कौन है इस योजना के लिए पात्र

Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में हर महीने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए समय रहते आर्थिक तैयारी करना जरूरी है। इसके लिए लोग अलग-अलग तरीकों से बचत भी करते हैं।





इसी क्रम में भारत सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है जिसके तहत आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 500 रुपये पेंशन मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए पहले आपको इस योजना में हर महीने छोटा-छोटा निवेश करना होता है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में अटल पेंशन योजना के बारे में जान सकते हैं...