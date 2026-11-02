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आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज कराना है? अस्पताल जाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Mon, 02 Nov 2026 05:24 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:24 PM IST
सार

  • Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं
  • आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है

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How to Get Free Treatment with Ayushman Card? Know the Complete Process Before Visiting the
आयुष्मान कार्ड से कहां मुफ्त इलाज करवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Free Treatment: आप भी अगर किसी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन कर उस योजना से जुड़ सकते हैं। जैसे, एक बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। ये योजना एक स्वास्थ्य योजना है जिसे केंद्र सरकार चलाती है। इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है जिसके लिए पहले पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। 



ऐसे में अगर आप भी ये कार्ड बनवा चुके हैं तो आपको ये भी पता होना जरूरी हो जाता है कि आप कैसे इस आयुष्मान कार्ड से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है। मुफ्त इलाज करवाने का तरीका आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं...
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How to Get Free Treatment with Ayushman Card? Know the Complete Process Before Visiting the
आयुष्मान कार्ड से कहां मुफ्त इलाज करवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala

आयु्ष्मान कार्ड का क्या फायदा है?

  • अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं या बनवाने वाले हैं तो जान लें कि इस कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • ऐसे में आप इस आयुष्मान कार्ड से हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं जिसका खर्च सरकार उठाती है
How to Get Free Treatment with Ayushman Card? Know the Complete Process Before Visiting the
आयुष्मान कार्ड से कहां मुफ्त इलाज करवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

किन अस्पतालों में होता है मुफ्त इलाज?

  • मुफ्त इलाज का लाभ सिर्फ उन अस्पतालों में लिया जा सकता है, जो इस योजना में पंजीकृत हैं
  • आप अपने शहर का रजिस्टर्ड अस्पताल योजना के इस आधिकारिक लिंक https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ पर जाकर चेक कर सकते हैं
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How to Get Free Treatment with Ayushman Card? Know the Complete Process Before Visiting the
आयुष्मान कार्ड से कहां मुफ्त इलाज करवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

कैसे करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

स्टेप 1

  • अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं तो आप यहां जान सकते हैं कि आप कैसे अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • इसके लिए सबसे पहले अपने शहर के उस अस्पताल में जाएं, जो इस योजना में पंजीकृत है
  • फिर यहां पर आपको आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क जाएं, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलते हैं
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आयुष्मान कार्ड से कहां मुफ्त इलाज करवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 2

  • आयुष्मान मित्र आपसे आपका आयुष्मान कार्ड मांगते हैं जो उन्हें दें
  • फिर आपकी जानकारी सिस्टम से मिलाई जाती है और आपका सत्यापन किया जाता है
  • अब सबकुछ सही पाए जाने के बाद आपको मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है
  • आप आयुष्मान कार्ड से उन बीमारियों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं जो इस योजना में पंजीकृत हैं
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