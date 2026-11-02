आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज कराना है? अस्पताल जाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Ayushman Card Free Treatment: आप भी अगर किसी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन कर उस योजना से जुड़ सकते हैं। जैसे, एक बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। ये योजना एक स्वास्थ्य योजना है जिसे केंद्र सरकार चलाती है। इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है जिसके लिए पहले पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।





ऐसे में अगर आप भी ये कार्ड बनवा चुके हैं तो आपको ये भी पता होना जरूरी हो जाता है कि आप कैसे इस आयुष्मान कार्ड से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है। मुफ्त इलाज करवाने का तरीका आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं...