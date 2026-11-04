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नौकरी छोड़ने के बाद PF निकालने के लिए कितने दिन इंतजार करना पड़ सकता है? यहां जानें

Wed, 04 Nov 2026 08:14 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 04 Nov 2026 08:14 PM IST
सार

  • EPFO Settlement Waiting Period: नौकरी छोड़ने के बाद कई लोगों को आपना पीएफ का पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है।
  • ये समझना जरूरी है कि पीएफ से पैसे निकालने के जो पुराने नियम थे वो बदल चुके हैं। आइए समझते हैं।

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नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ - फोटो : AI

PF Withdrawal After Leaving Job: जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ता है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल भविष्य निधि यानी पीएफ के पैसों को निकालने या ट्रांसफर करने का होता है। बहुत से कर्मचारियों को यह सही जानकारी नहीं होती है कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद वे अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं या नहीं और इसके लिए उन्हें कितने दिनों का इंतजार करना पड़ता है।



ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक, पीएफ का पूरा पैसा बैंक खाते में आने के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है, तो यह नियम जानना बहुत जरूरी है। आइए बहुत सरल भाषा में जानते हैं।
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नया नियम क्या लागू हुआ? - फोटो : AdobeStock

नया नियम क्या लागू हुआ?

  • कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब नई 'EPF Scheme, 2026' आधिकारिक रूप से लागू हो चुकी है, जिसे 29 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था।
  • इस नए नियम के आने से प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में कई बड़े और अहम बदलाव आए हैं, जिनकी जानकारी हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है।
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पूरा पैसा कब मिलेगा? - फोटो : AdobeStock

पूरा पैसा कब मिलेगा?

  • नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए अब सामान्य रूप से कर्मचारी को लगातार 12 महीने यानी पूरे एक साल तक ऐसी किसी नौकरी में नहीं होना चाहिए जो ईपीएफ के दायरे में आती हो।
  • हालांकि, कुछ विशेष और आपातकालीन परिस्थितियों में पीएफ निकासी के नियमों में सरकार की तरफ से अलग प्रावधान तय किए गए हैं।
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आंशिक निकासी की क्या शर्त? - फोटो : AdobeStock

आंशिक निकासी की क्या शर्त?

  • नए नियमों के अंतर्गत गंभीर बीमारी, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, मकान खरीदने या बनवाने जैसी विशेष परिस्थितियों में पीएफ से आंशिक निकासी की बेहतरीन सुविधा मिलती है।
  • इसके लिए सामान्य तौर पर 12 महीने की कुल सदस्यता की शर्त रखी गई है, और निकासी के बाद खाते में 25 प्रतिशत न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी है।

 
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ट्रांसफर करना क्यों बेहतर? - फोटो : AdobeStock
ट्रांसफर करना क्यों बेहतर?
  • अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर किसी दूसरी ईपीएफ-कवर कंपनी में नई नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसे पीएफ निकालने के बजाय पुराना पैसा नए खाते में ट्रांसफर करना चाहिए।
  • इससे उसकी पुरानी सेवा और पीएफ की बचत पूरी तरह सुरक्षित आगे भी जारी रहती है और कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलता रहता है।
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