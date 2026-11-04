नौकरी छोड़ने के बाद PF निकालने के लिए कितने दिन इंतजार करना पड़ सकता है? यहां जानें

PF Withdrawal After Leaving Job: जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ता है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल भविष्य निधि यानी पीएफ के पैसों को निकालने या ट्रांसफर करने का होता है। बहुत से कर्मचारियों को यह सही जानकारी नहीं होती है कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद वे अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं या नहीं और इसके लिए उन्हें कितने दिनों का इंतजार करना पड़ता है।





ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक, पीएफ का पूरा पैसा बैंक खाते में आने के लिए कुछ निश्चित प्रक्रियाओं और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है, तो यह नियम जानना बहुत जरूरी है। आइए बहुत सरल भाषा में जानते हैं।