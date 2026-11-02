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कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलती? वरना हो सकता है हादसा

Mon, 02 Nov 2026 03:49 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 02 Nov 2026 03:49 PM IST
सार

  • Room Heater Safety Precautions Guide: हीटर या ब्लोअर के पास कभी भी कपड़े न सुखाएं और इसे ज्वलनशील चीजों से हमेशा दूर रखें।
  • पूरी तरह बंद कमरे में लंबे समय तक हीटर चलाने से ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने का खतरा रहता है, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।

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Never Make This Mistake While Running a Heater or Blower in the Room, Otherwise an Accident Might Happen
कमरे में हीटर चलाते समय सावधानी - फोटो : Amar Ujala AI

Blower Usage Rules in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घरों में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। कड़ाके की ठंड में कमरा गर्म करने के लिए ये उपकरण बहुत राहत देते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही कई बार बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है। लोग अक्सर ठंड से बचने के चक्कर में हीटर से जुड़ी जरूरी सुरक्षा सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आग लगने या दम घुटने जैसी खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं।



अगर आप भी अपने घर में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि हीटर चलाते समय भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।
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Never Make This Mistake While Running a Heater or Blower in the Room, Otherwise an Accident Might Happen
बंद कमरे में क्या खतरा है? - फोटो : AdobeStock

बंद कमरे में क्या खतरा है?

  • बंद कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाने से ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम हो जाती है।
  • इसके अलावा, हीटर से निकलने वाली जहरीली गैसों (जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड) के कारण कमरे में मौजूद लोगों का दम घुटने और बेहोश होने का बड़ा खतरा रहता है।
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कंबल या कपड़े क्यों न डालें? - फोटो : AdobeStock

कंबल या कपड़े क्यों न डालें?

  • चालू हीटर के ऊपर या उसके पास कभी भी गीले कपड़े, कंबल, तौलिया या कागज जैसी ज्वलनशील चीजें न सुखाएं।
  • अत्यधिक गर्मी और तापमान बढ़ने के कारण इन चीजों में तुरंत आग लग सकती है, जिससे आपके पूरे घर में बड़ा हादसा हो सकता है।
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क्या रात भर हीटर चलाना सही है? - फोटो : AdobeStock

क्या रात भर हीटर चलाना सही है?

  • सोते समय हीटर या ब्लोअर को पूरी रात कभी चालू न छोड़ें, क्योंकि नींद में होने के कारण कोई दुर्घटना होने पर तुरंत पता नहीं चल पाता।
  • पूरी रात हीटर चलने से कमरा पूरी तरह बंद होने पर जहरीली गैस फैलने और आग लगने की पूरी आशंका रहती है।
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बच्चों को दूर क्यों रखें? - फोटो : AdobeStock

बच्चों को दूर क्यों रखें?

  • रूम हीटर या ब्लोअर को हमेशा छोटे बच्चों और घर के पालतू जानवरों की पहुंच से काफी दूर रखें।
  • हीटर के बेहद गर्म हिस्सों को गलती से छू लेने से त्वचा गंभीर रूप से जल सकती है, इसलिए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
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