कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलती? वरना हो सकता है हादसा

Blower Usage Rules in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घरों में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। कड़ाके की ठंड में कमरा गर्म करने के लिए ये उपकरण बहुत राहत देते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही कई बार बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है। लोग अक्सर ठंड से बचने के चक्कर में हीटर से जुड़ी जरूरी सुरक्षा सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आग लगने या दम घुटने जैसी खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं।





अगर आप भी अपने घर में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि हीटर चलाते समय भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।