कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलती? वरना हो सकता है हादसा

Blower Usage Rules in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घरों में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। कड़ाके की ठंड में कमरा गर्म करने के लिए ये उपकरण बहुत राहत देते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही कई बार बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है। लोग अक्सर ठंड से बचने के चक्कर में हीटर से जुड़ी जरूरी सुरक्षा सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आग लगने या दम घुटने जैसी खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं।
अगर आप भी अपने घर में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि हीटर चलाते समय भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।
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बंद कमरे में क्या खतरा है?
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बंद कमरे में क्या खतरा है?
- बंद कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाने से ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम हो जाती है।
- इसके अलावा, हीटर से निकलने वाली जहरीली गैसों (जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड) के कारण कमरे में मौजूद लोगों का दम घुटने और बेहोश होने का बड़ा खतरा रहता है।
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कंबल या कपड़े क्यों न डालें?
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कंबल या कपड़े क्यों न डालें?
- चालू हीटर के ऊपर या उसके पास कभी भी गीले कपड़े, कंबल, तौलिया या कागज जैसी ज्वलनशील चीजें न सुखाएं।
- अत्यधिक गर्मी और तापमान बढ़ने के कारण इन चीजों में तुरंत आग लग सकती है, जिससे आपके पूरे घर में बड़ा हादसा हो सकता है।
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क्या रात भर हीटर चलाना सही है?
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क्या रात भर हीटर चलाना सही है?
- सोते समय हीटर या ब्लोअर को पूरी रात कभी चालू न छोड़ें, क्योंकि नींद में होने के कारण कोई दुर्घटना होने पर तुरंत पता नहीं चल पाता।
- पूरी रात हीटर चलने से कमरा पूरी तरह बंद होने पर जहरीली गैस फैलने और आग लगने की पूरी आशंका रहती है।
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बच्चों को दूर क्यों रखें?
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बच्चों को दूर क्यों रखें?
- रूम हीटर या ब्लोअर को हमेशा छोटे बच्चों और घर के पालतू जानवरों की पहुंच से काफी दूर रखें।
- हीटर के बेहद गर्म हिस्सों को गलती से छू लेने से त्वचा गंभीर रूप से जल सकती है, इसलिए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।