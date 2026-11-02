दिवाली 2026 लाइटिंग टिप्स: एलईडी लाइट की लड़ियां कितनी बिजली खाती हैं? रोज 10 घंटे जलाने पर कितना आएगा बिल

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही लोग अपने घरों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कोई बालकनी में झालर लगाता है, तो कोई छत, दरवाजे और घर की बाहरी दीवारों को रोशन करता है। लेकिन इन लाइटों को रोजाना कई घंटे जलाने पर बिजली का बिल बढ़ने की चिंता भी रहती है।





ऐसे में सवाल उठता है कि एलईडी लाइट की लड़ियां कितनी बिजली खाती हैं और अगर इन्हें रोजाना 10 घंटे जलाया जाए, तो महीने का खर्च कितना होगा? तो चलिए बिना देरी के इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि रोजाना 10 घंटे एलईडी लाइट जलाने पर कितना बिजली का बिल आ सकता है...