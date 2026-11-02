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दिवाली 2026 लाइटिंग टिप्स: एलईडी लाइट की लड़ियां कितनी बिजली खाती हैं? रोज 10 घंटे जलाने पर कितना आएगा बिल

Mon, 02 Nov 2026 02:54 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 02 Nov 2026 02:54 PM IST
सार

  • Diwali Lighting Tips: दिवाली पर लोग घरों में और घर के बाहर लाइटिंग करते हैं
  • पर लोगों को इस बीच बिजली बिल की चिंता भी रहती है कि आखिर लंबे समय तक लड़ियां जलाने पर कितना बिल आ सकता है?

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Diwali 2026: How Much Electricity Do LED String Lights Consume
दीवाली पर लड़ियां जलाने पर कितना बिल आता है? - फोटो : Amar Ujala AI

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही लोग अपने घरों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कोई बालकनी में झालर लगाता है, तो कोई छत, दरवाजे और घर की बाहरी दीवारों को रोशन करता है। लेकिन इन लाइटों को रोजाना कई घंटे जलाने पर बिजली का बिल बढ़ने की चिंता भी रहती है।



ऐसे में सवाल उठता है कि एलईडी लाइट की लड़ियां कितनी बिजली खाती हैं और अगर इन्हें रोजाना 10 घंटे जलाया जाए, तो महीने का खर्च कितना होगा? तो चलिए बिना देरी के इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि रोजाना 10 घंटे एलईडी लाइट जलाने पर कितना बिजली का बिल आ सकता है...
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Diwali 2026: How Much Electricity Do LED String Lights Consume
दीवाली पर लड़ियां जलाने पर कितना बिल आता है? - फोटो : Adobe Stock

एक एलईडी लड़ी कितनी बिजली खाती है?

  • एलईडी लाइट की सभी लड़ियों की बिजली खपत एक जैसी नहीं होती
  • यह उनकी लंबाई, एलईडी की संख्या और वाट क्षमता पर निर्भर करती है
Diwali 2026: How Much Electricity Do LED String Lights Consume
दीवाली पर लड़ियां जलाने पर कितना बिल आता है? - फोटो : AI Generated
  • उदाहरण के लिए, अगर किसी एलईडी लड़ी की बिजली खपत 5 से 10 वॉट है, तो उसे 10 घंटे जलाने पर 0.05 से 0.1 यूनिट बिजली खर्च होगी
  • यहां ध्यान देने वाली बात है कि बिजली के बिल में एक यूनिट का मतलब एक किलोवाट घंटा (kWh) होता है
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Diwali 2026: How Much Electricity Do LED String Lights Consume
दीवाली पर लड़ियां जलाने पर कितना बिल आता है? - फोटो : AI Generated

10 एलईडी लड़ियां जलाने पर कितना आएगा बिल?

  • अब इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने घर को सजाने के लिए 10 एलईडी लड़ियां लगाई हैं और हर लड़ी 5 से 10 वॉट की है
  • तो ऐसी स्थिति में सभी लड़ियों की कुल बिजली खपत 50 से 100 वॉट होगी
  • ऐसे में अगर इन्हें रोजाना 10 घंटे जलाया जाए, तो रोजाना बिजली की खपत 0.5 से 1 यूनिट तक हो सकती है
  • इसी तरह 30 दिनों की खपत 15 से 30 यूनिट हो सकती है
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Diwali 2026: How Much Electricity Do LED String Lights Consume
दीवाली पर लड़ियां जलाने पर कितना बिल आता है? - फोटो : AI Generated

बिजली का बिल कम रखने के लिए क्या करें?

  • दिवाली पर घर को रोशन करने के लिए कम बिजली खपत वाली एलईडी लड़ियां चुनना बेहतर विकल्प हो सकता है
  • लाइट खरीदते समय उसके पैकेट पर लिखी वाट क्षमता जरूर देखें
  • केवल एलईडी की संख्या देखकर बिजली की खपत का अंदाजा न लगाएं
  • वहीं, जब लाइटों की जरूरत न हो, तो उन्हें बंद कर दें और घर से बाहर जाते समय सजावटी लाइटें जलती न छोड़ें
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