अलग-अलग कोच में बुक हो गया है टिकट? ट्रेन के सफर में भूलकर भी न करें यह गलती, छिन सकती है सीट

Single PNR Different Coach Seats: ट्रेन से सफर करते समय अक्सर लोगों के सामने एक ऐसी अजीब स्थिति आ जाती है जब एक ही पीएनआर पर टिकट बुक होने के बावजूद परिवार के सदस्यों को अलग-अलग कोच या डिब्बों में सीटें मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे-समझे अपनी मर्जी से किसी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं।





अगर आप भी ट्रेन के सफर के दौरान ऐसी गलती करते हैं, तो आपकी सीट छिन सकती है या आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे के कुछ खास नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कौन सी बड़ी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।