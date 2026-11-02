अलग-अलग कोच में बुक हो गया है टिकट? ट्रेन के सफर में भूलकर भी न करें यह गलती, छिन सकती है सीट

Single PNR Different Coach Seats: ट्रेन से सफर करते समय अक्सर लोगों के सामने एक ऐसी अजीब स्थिति आ जाती है जब एक ही पीएनआर पर टिकट बुक होने के बावजूद परिवार के सदस्यों को अलग-अलग कोच या डिब्बों में सीटें मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे-समझे अपनी मर्जी से किसी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं।
अगर आप भी ट्रेन के सफर के दौरान ऐसी गलती करते हैं, तो आपकी सीट छिन सकती है या आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे के कुछ खास नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कौन सी बड़ी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
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Indian Railways
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टीटीई से संपर्क क्यों है जरूरी?
- ट्रेन में चढ़ने के बाद तुरंत अपने अलॉटेड कोच के टीटीई से मिलना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही पीएनआर पर अलग-अलग डिब्बे मिलने की समस्या का समाधान केवल वही कर सकते हैं।
- समय रहते अपनी सही बात बताने से वे आपको और आपके परिवार को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से यात्रा करने में पूरी मदद करते हैं।
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सीट एडजस्टमेंट का क्या है नियम?
- यात्रा के दौरान यदि ट्रेन में कोई सीट खाली होती है या कोई यात्री आपसी सहमति से सीट बदलने को तैयार होता है, तो टीटीई अपने अधिकारों का प्रयोग कर पूरे परिवार को एक साथ एक ही कोच में सीट दे सकते हैं।
- टीटीई के पास यह अधिकार होता है कि ट्रेन में सीट खाली होने या यात्रियों की आपसी सहमति मिलने पर वे पूरे परिवार को एक ही कोच में एडजस्ट कर सकते हैं।
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Indian Railways, भारतीय रेलवे
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बिना बताए बैठने से क्या नुकसान है?
- बिना टीटीई को सूचना दिए कभी भी किसी दूसरे कोच की आरक्षित सीट पर जाकर बैठने की बड़ी गलती बिल्कुल न करें।
- ऐसा करने से उस सीट के असली हकदार यात्री के साथ आपका भारी विवाद हो सकता है, जिसके चलते रेलवे नियमों के तहत आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।
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नो शो नियम क्या कहता है?
- भारतीय रेलवे के 'नो शो' नियम के अनुसार, अगर यात्री अपने निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन से अपने सीट पर नहीं पहुंचता है तो टीटीई उस खाली सीट को किसी आरएसी या वेटिंग वाले दूसरे जरूरतमंद यात्री को आवंटित कर सकता है।
- ऐसे में अगर आप टीटीई को बिना बताए अपने सीट पर न बैठकर दूसरे बोगी वाले सीट पर बैठते हैं तो आपकी सीट जा सकती है।