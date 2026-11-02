क्या पुराना गीजर इस्तेमाल करने से सर्विस कराना जरूरी है? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Servicing Old Geyser Before Use: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल एक बार फिर शुरू हो जाता है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब हम अचानक पुराने गीजर को चालू करते हैं, तो कई बार अनजाने में बड़ी तकनीकी या सुरक्षा संबंधी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए बिना जांचे-परखे सीधे पुराना गीजर इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है और इससे शॉर्ट सर्किट या करंट लगने का बड़ा खतरा रहता है।
सर्दियों के इस सीजन में पूरी सुरक्षा और बेहतर हीटिंग के लिए गीजर की सही समय पर सर्विस कराना बेहद जरूरी माना जाता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि पुराना गीजर इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विसिंग करवाना क्यों जरूरी है और इससे जुड़े कौन से नियम ध्यान में रखने चाहिए।
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सर्विसिंग क्यों जरूरी है?
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सर्विसिंग क्यों जरूरी है?
- लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के कारण गीजर के अंदर पानी की टंकी में गंदगी, मिट्टी और जंग जम जाती है, जिसे साफ करना बहुत जरूरी होता है।
- समय पर सफाई न होने पर टैंक अंदर से खराब हो सकता है और गंदा पानी निकलने लगता है, इसलिए नियमित सर्विसिंग कराना आवश्यक है।
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शॉर्ट सर्किट से बचाव?
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शॉर्ट सर्किट से बचाव?
- गीजर के अंदरूनी तारों और स्विच की सही समय पर जांच न कराने पर शॉर्ट सर्किट होने का गंभीर जोखिम रहता है।
- इससे घर में बिजली का तेज झटका लग सकता है या बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे बचाव के लिए पेशेवर से जांच कराना जरूरी है।
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geyser गीजर
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बिजली की खपत पर असर?
- समय पर गीजर की सर्विसिंग न होने से उसकी हीटिंग कॉइल पर अत्यधिक लोड बढ़ने लगता है।
- इस वजह से पानी गर्म होने में अधिक समय लगता है और गीजर जरूरत से ज्यादा बिजली की खपत करने लगता है, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है।
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स्मार्ट गीजर कैसे करता है काम?
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क्या करने से लंबे समय तक चलता है गीजर?
- किसी योग्य और अनुभवी तकनीशियन से समय-समय पर रख-रखाव करवाने से गीजर की कार्यक्षमता और उम्र दोनों बढ़ती हैं।
- इससे आपको सर्दियों के मौसम में बिना किसी रुकावट के पूरी तरह सुरक्षित और गर्म पानी का आनंद मिलता है।