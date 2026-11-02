क्या पुराना गीजर इस्तेमाल करने से सर्विस कराना जरूरी है? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Servicing Old Geyser Before Use: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल एक बार फिर शुरू हो जाता है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब हम अचानक पुराने गीजर को चालू करते हैं, तो कई बार अनजाने में बड़ी तकनीकी या सुरक्षा संबंधी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए बिना जांचे-परखे सीधे पुराना गीजर इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है और इससे शॉर्ट सर्किट या करंट लगने का बड़ा खतरा रहता है।





सर्दियों के इस सीजन में पूरी सुरक्षा और बेहतर हीटिंग के लिए गीजर की सही समय पर सर्विस कराना बेहद जरूरी माना जाता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि पुराना गीजर इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विसिंग करवाना क्यों जरूरी है और इससे जुड़े कौन से नियम ध्यान में रखने चाहिए।