ध्यान दें: दिवाली पर घर से बाहर जा रहे हैं? निकलने से पहले गैस, बिजली और पानी से जुड़े ये 4 काम जरूर निपटा लें

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार आते ही वे लोग अपने घरों को लौट जाते हैं, जो बाहर किसी दूसरे शहरों में पढ़ाई, नौकरी आदि की वजह से रहे हैं। ऐसे में वे अपने घर में ताला लगाकर चले जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में यात्रा की तैयारी के बीच घर की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। गैस का रेगुलेटर चालू रह जाना, बिजली के उपकरणों का प्लग लगा होना या पानी का नल खुला रह जाना परेशानी खड़ी कर सकता है।
इसलिए घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपका घर सुरक्षित रहेगा और लौटने पर आप फालतू की होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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दिवाली पर घर से बाहर जाने से पहले क्या करें?
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दिवाली पर कहीं जाने से पहले क्या चीजें चेक करके जाएं?
गैस सिलेंडर और चूल्हे को चेक जरूर करें
- घर से निकलने से पहले गैस चूल्हे के सभी बर्नर बंद कर दें
- इसके बाद सिलेंडर के रेगुलेटर को भी ऑफ कर दें
- अगर आप कई दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो गैस पाइप और रेगुलेटर को चेक करके जाएं कि ये बंद हैं या नहीं
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दिवाली पर घर से बाहर जाने से पहले क्या करें?
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बिजली के उपकरणों का ध्यान रखें
- घर से बाहर जाने से पहले पंखे, लाइट, गीजर, आयरन और दूसरे गैर जरूरी बिजली के उपकरण बंद कर दें
- चार्जर से लेकर बाकी चीजों के प्लग स्विच बोर्ड से भी निकाल दें
- अगर घर कई दिनों तक बंद रहने वाला है, तो मुख्य बिजली सप्लाई बंद करने के बार में आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं
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दिवाली पर घर से बाहर जाने से पहले क्या करें?
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पानी की सप्लाई और नलों को भी चेक करके ही बाहर जाएं
- कई बार घर से निकलते समय पानी के नलों पर हम ध्यान ही नहीं देते
- इससे नल खुला रह सकता है या टंकी भरने के दौरान पानी बहकर बर्बाद हो सकता है
- इसलिए बाथरूम, रसोई, वॉशबेसिन और बालकनी के सभी नल अच्छी तरह बंद करके ही घर से बाहर जाएं
- अगर घर में पानी की मोटर लगी है, तो उसका स्विच बंद करना न भूलें
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दिवाली पर घर से बाहर जाने से पहले क्या करें?
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घर की सुरक्षा के लिए ये काम भी कर लें
- गैस, बिजली और पानी के नल चेक करने के अलावा घर के दरवाजों और खिड़कियों के लॉक भी अच्छी तरह देख लें
- बालकनी या खुले स्थान पर रखी ऐसी चीजें अंदर कर दें, जिन्हें हवा या बारिश से नुकसान पहुंच सकता है
- घर की अतिरिक्त चाबी किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास रख सकते हैं और उसे अपने घर में न होने के बारे में बता सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वह घर की देखभाल कर सके