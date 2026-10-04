फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Must-Do Steps Before Turning Off Your AC in Winter to Avoid Huge Maintenance Costs

सर्दियों में एसी बंद करने से पहले जरूर करें ये तीन काम? वरना अगले सीजन में हो सकता है भारी नुकसान

Sun, 04 Oct 2026 05:43 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 04 Oct 2026 05:43 PM IST
सार

Steps Before Turning Off AC: हल्के ठंड का मौसम अब धीरे-धीरे शुरु हो रहा है। बहुत से लोग अब एसी का इस्तेमाल काफी कर दिए हैं, कुछ लोग एसी को पूरी तरह बंद कर दिए हैं। मगर आपको बता दें कि पूरी सीजन के लिए एसी को बंद करने से पहले कुछ सावधानी रखना जरूरी है, जिससे आपका एसी अगले सीजन भी अच्छे से चलेगा।

विज्ञापन
Must-Do Steps Before Turning Off Your AC in Winter to Avoid Huge Maintenance Costs
सर्दियों में एसी मेंटेनेंस - फोटो : AI

Winter AC Maintenance Tips: भारत में सर्दियों की आहट अब शुरु हो गई है, बहुत से लोग अब या तो एसी का इस्तेमाल कम कर दिए हैं या पूरी तरह बंद कर दिए हैं। बहुत से लोग एसी ऐसे ही बंद करके अगले सीजन के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि, बिना किसी तैयारी या मेंटेनेंस के एसी को महीनों के लिए बंद कर देना एक बड़ी भूल साबित हो सकता है। 



अगर आप बंद करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कॉइल में जंग लगने, फंगस जमने और कंप्रेसर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका सीधा असर अगले साल आपकी जेब पर पड़ता है और भारी मरम्मत का खर्च उठाना पड़ सकता है। इसलिए सर्दियों में एसी बंद करने से पहले तीन बेहद आसान काम करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आपको समझना चाहिए।
Must-Do Steps Before Turning Off Your AC in Winter to Avoid Huge Maintenance Costs
AC Tips - फोटो : Freepik

एसी को बंद करने से पहले फैन मोड पर चलाएं

  • एसी बंद करने से पहले उसे 1 से 2 घंटे तक सिर्फ 'फैन मोड' पर चलाएं। ऐसा करने से इंडोर यूनिट और कूलिंग कॉइल के अंदर जमी सारी नमी और पानी की बूंदें पूरी तरह सूख जाती हैं।
  • नमी सूखने से एसी के भीतर बदबू और फंगस पैदा नहीं होती।
Must-Do Steps Before Turning Off Your AC in Winter to Avoid Huge Maintenance Costs
AC Tips - फोटो : Freepik

एयर फिल्टर की अच्छी तरह सफाई करें

  • एसी का फ्रंट पैनल खोलकर उसके एयर फिल्टर को निकालें और सादे पानी से धोकर साफ करें।
  • फिल्टर को धूप में पूरी तरह सुखाने के बाद ही वापस लगाएं।
  • गंदे या नम फिल्टर के साथ एसी बंद रखने से अगले सीजन में कूलिंग पर बुरा असर पड़ता है और बैक्टीरिया पनपते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Must-Do Steps Before Turning Off Your AC in Winter to Avoid Huge Maintenance Costs
AC Tips - फोटो : Freepik

पावर प्लग निकालें और आउटडोर यूनिट को कवर करें

  • केवल रिमोट से एसी बंद करना काफी नहीं है, बल्कि दीवार पर लगे मुख्य पावर स्विच को बंद कर प्लग निकाल दें।
  • इसके साथ ही, धूल-मिट्टी, बारिश और पक्षियों की गंदगी से बचाने के लिए आउटडोर यूनिट को वाटरप्रूफ कवर से अच्छी तरह से ढक दें।
विज्ञापन
Must-Do Steps Before Turning Off Your AC in Winter to Avoid Huge Maintenance Costs
AC Tips - फोटो : Freepik
सही मेंटेनेंस से बचाएं अपने हजारों रुपये
  • इन तीन छोटे-छोटे कामों को करने में सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगता है, लेकिन यह आपके एसी की उम्र बढ़ा देता है।
  • समय पर सही देखभाल करने से अगले सीजन में एसी चालू करते ही आपको शानदार कूलिंग मिलेगी और सर्विसिंग का भारी खर्च भी बचेगा।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed