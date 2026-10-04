सर्दियों में एसी बंद करने से पहले जरूर करें ये तीन काम? वरना अगले सीजन में हो सकता है भारी नुकसान

Winter AC Maintenance Tips: भारत में सर्दियों की आहट अब शुरु हो गई है, बहुत से लोग अब या तो एसी का इस्तेमाल कम कर दिए हैं या पूरी तरह बंद कर दिए हैं। बहुत से लोग एसी ऐसे ही बंद करके अगले सीजन के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि, बिना किसी तैयारी या मेंटेनेंस के एसी को महीनों के लिए बंद कर देना एक बड़ी भूल साबित हो सकता है।





अगर आप बंद करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कॉइल में जंग लगने, फंगस जमने और कंप्रेसर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका सीधा असर अगले साल आपकी जेब पर पड़ता है और भारी मरम्मत का खर्च उठाना पड़ सकता है। इसलिए सर्दियों में एसी बंद करने से पहले तीन बेहद आसान काम करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आपको समझना चाहिए।