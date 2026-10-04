क्या टंकी फुल करवाने से घटता है माइलेज? जानिए फ्यूल टैंक और पेट्रोल की सही खपत का सच

Fuel Tank Full Mileage Impact: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण हर वाहन चालक अपनी गाड़ी के माइलेज को लेकर सतर्क रहता है। अक्सर लोगों के बीच यह सवाल उठता है कि क्या गाड़ी की फ्यूल टंकी पूरी तरह से फुल करवाने पर माइलेज कम हो जाता है। कई लोगों का मानना होता है कि टैंक में पेट्रोल का वजन बढ़ने से इंजन पर दबाव पड़ता है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है।





वहीं दूसरी ओर, कुछ लोग कम तेल में गाड़ी चलाने को जोखिम भरा मानते हैं। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि फ्यूल टैंक फुल कराने का माइलेज और गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असल में क्या असर पड़ता है।