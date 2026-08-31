तत्काल टिकट के लिए कट गए पैसे और बुकिंग हो गई फेल; जानिए रेलवे कब लौटाएगा रकम

1 of 5 तत्काल टिकट के पैसे कट गए कब लौटेंगे? - फोटो : AI

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तत्काल टिकट बुक करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। सीट मिलते ही लोग बिना समय गंवाए टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐन मौके पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि खाते से पैसे तो कट जाते हैं और टिकट कंफर्म होना तो दूर, पीएनआर तक जनरेट नहीं होता। ऐसे में यात्रियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कटे हुए पैसे वापस मिलेंगे या नहीं और रिफंड के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। टिकट बुक न होने की स्थिति में रेलवे की प्रक्रिया के तहत रिफंड दिया जाता है। हालांकि, सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि टिकट वास्तव में बुक हुआ है या नहीं। तो आज की खबर में हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 तत्काल टिकट के पैसे कट गए कब लौटेंगे? - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

सबसे पहले यहां चेक करें टिकट का स्टेटस

पेमेंट कटने के बाद तुरंत यह मान लेना सही नहीं है कि टिकट बुक नहीं हुआ। कई बार भुगतान हो जाता है, लेकिन पीएनआर की जानकारी तुरंत स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर टिकट हिस्ट्री चेक करें। अगर वहां टिकट दिखाई देता है तो पीएनआर और टिकट का स्टेटस देखा जा सकता है। वहीं, टिकट हिस्ट्री में कोई बुकिंग नहीं है और पीएनआर भी जनरेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि टिकट बुक नहीं हो पाया।

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पैसे कट गए, लेकिन टिकट नहीं मिला तो क्या होगा?

अगर आपके बैंक खाते से रकम कट गई है, लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ तो आमतौर पर आपको टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह यह है कि टिकट बना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में लेनदेन की रकम बैंक या पेमेंट गेटवे के जरिए वापस की जाती है। रिफंड की राशि उसी खाते या माध्यम में वापस आती है, जिससे भुगतान किया गया था। यानी पेमेंट फेल होने के बाद अलग से टिकट रद्द करने की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती।

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रिफंड आने में कितना समय लग सकता है?

रिफंड मिलने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि भुगतान किस माध्यम से किया गया था और ट्रांजैक्शन किस स्टेज पर फेल हुआ। कई मामलों में रकम जल्दी वापस आ जाती है, जबकि बैंक की प्रक्रिया, छुट्टियों या पेमेंट गेटवे की प्रोसेसिंग के कारण कुछ समय लग सकता है। इसलिए तत्काल दोबारा भुगतान करने से पहले बैंक खाते और आईआरसीटीसी की बुकिंग हिस्ट्री जरूर जांच लें।

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