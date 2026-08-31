कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली गुड़? FSSAI के इन आसान तरीकों से मिनटों में करें पहचान

How To Check Fake Jaggery: गुड़ हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और सर्दियों के मौसम में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले गुड़ में धड़ल्ले से मिलावट की जा रही है, जो हमारी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।





मिलावट पर लगाम लगाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका साझा किया है, जिससे आप मिनटों में असली और नकली गुड़ की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप घर बैठे गुड़ की शुद्धता की जांच कैसे कर सकते हैं।



Festivities call for a little extra care.

If you’re using jaggery this season, watch this video to learn simple test to find out whether it is adulterated or not. Stay aware & stay informed. #NoToAdulteration pic.twitter.com/qWOIoMjGM7 — FSSAI (@fssaiindia) February 28, 2026 मिलावट पर लगाम लगाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका साझा किया है, जिससे आप मिनटों में असली और नकली गुड़ की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप घर बैठे गुड़ की शुद्धता की जांच कैसे कर सकते हैं।