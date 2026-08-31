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कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली गुड़? FSSAI के इन आसान तरीकों से मिनटों में करें पहचान
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:20 PM IST
सार
FSSAI Jaggery Purity Test: कई बार ऐसा होता है कि बाजारों में जो गुड़ मिलता है वो नकली होता है, मगर लोग उसे असली गुड़ समझकर इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इसी विषय पर FSSAI ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि आप कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका गुड़ असली है या नकली है।
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नकली गुड़ की पहचान
- फोटो : AI
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How To Check Fake Jaggery: गुड़ हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और सर्दियों के मौसम में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले गुड़ में धड़ल्ले से मिलावट की जा रही है, जो हमारी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।
मिलावट पर लगाम लगाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका साझा किया है, जिससे आप मिनटों में असली और नकली गुड़ की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप घर बैठे गुड़ की शुद्धता की जांच कैसे कर सकते हैं।
Festivities call for a little extra care.
If you’re using jaggery this season, watch this video to learn simple test to find out whether it is adulterated or not. Stay aware & stay informed. #NoToAdulterationpic.twitter.com/qWOIoMjGM7
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