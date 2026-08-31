कार की सर्विस कब करानी चाहिए? किलोमीटर नहीं बल्कि ये संकेत भी बताते हैं कि जरूरी है सर्विस





मगर क्या आप जानते हैं कि कार सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से ही खराब नहीं होती, बल्कि कई बार वह खुद ऐसे कई छोटे-छोटे संकेत देने लगती है जो यह बताते हैं कि अब उसकी तुरंत देखभाल और सर्विसिंग की जरूरत है। बता दें कि नए कार चालक अक्सर ये गलती करते हैं कि वो कार के किलोमीटर पूरा होने का इंतजार करते हैं और कार के संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि वे कौन से संकेत हैं जिसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कार की सर्विसिंग कराना जरूरी है।

जब भी हम कार खरीदते हैं, तो अक्सर यही सोचते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग सिर्फ तभी करानी चाहिए जब उसके तय किए गए किलोमीटर पूरे हो जाएं। बहुत से लोग ओडोमीटर पर नजर गड़ाए रहते हैं कि कब गाड़ी 5,000 या 10,000 किलोमीटर चले और तभी सर्विस सेंटर जाएं।