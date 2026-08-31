ऑनलाइन खरीदा सामान पसंद नहीं आया तो क्या हर प्रोडक्ट वापस करने का अधिकार है? जानें नियम

Online Shopping Return Rules: आज के डिजिटल और ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में हम घर बैठे कपड़े, गैजेट्स और अन्य सामान आसानी से मंगवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन मंगाया गया सामान तस्वीर से मेल नहीं खाता, उसका साइज फिट नहीं बैठता या फिर क्वालिटी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती।





ऐसे में ग्राहकों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदे गए हर एक प्रोडक्ट को बिना किसी परेशानी के वापस करने का कानूनी अधिकार हमें मिलता है? आइए इस लेख में सरल भाषा में ऑनलाइन सामान वापसी के नियमों को समझते हैं।