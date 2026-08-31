काम की बात: आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज, लिमिट-पात्रता क्या है? यहां जानें सबकुछ

आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card: भारत सरकार कई कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके जरिए कई अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं।





जैसे- आयुष्मान कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो आप इससे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पर आपके लिए बतौर लाभार्थी इस कार्ड की लिमिट और पात्रता जैसी जरूरी चीजों के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में...