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काम की बात: आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज, लिमिट-पात्रता क्या है? यहां जानें सबकुछ

Mon, 31 Aug 2026 05:11 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 31 Aug 2026 05:11 PM IST
सार

Ayushman Card Free Treatment: आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी लिमिट और पात्रता जैसी जरूरी चीजों के बारे में?

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Ayushman Card Free Treatment yearly limit and eligibility criteria check here
आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card: भारत सरकार कई कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके जरिए कई अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं।



जैसे- आयुष्मान कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो आप इससे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पर आपके लिए बतौर लाभार्थी इस कार्ड की लिमिट और पात्रता जैसी जरूरी चीजों के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में...
Ayushman Card Free Treatment yearly limit and eligibility criteria check here
आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड की लिमिट क्या है?

  • आयुष्मान कार्ड बनवाकर आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आयुष्मान कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये होती है जिसे केंद्र सरकार देती है
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe stock photos
  • हालांकि, कई राज्य सरकारें अलग से 5 लाख रुपये की लिमिट आयुष्मान कार्ड में देती है
  • इस हिसाब से कई राज्य के लोगों के आयुष्मान कार्ड की लिमिट 10 लाख रुपये (5 लाख केंद्र सरकार + 5लाख रुपये की लिमिट राज्य सरकार की) होती है
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe stock photos
  • आप इस लिमिट से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आप उन सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है?

जो लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, उनकी लिस्ट नीचे दी गई है:-

  • जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
  • जो लोग बीपीएल कार्डधारक हैं
  • जो लोग पीएफ और ईएसआईसी का लाभ नहीं लेते हैं
  • जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
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