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काम की बात: आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज, लिमिट-पात्रता क्या है? यहां जानें सबकुछ
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:11 PM IST
सार
Ayushman Card Free Treatment: आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी लिमिट और पात्रता जैसी जरूरी चीजों के बारे में?
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Ayushman Card: भारत सरकार कई कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके जरिए कई अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं।
जैसे- आयुष्मान कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो आप इससे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पर आपके लिए बतौर लाभार्थी इस कार्ड की लिमिट और पात्रता जैसी जरूरी चीजों के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में...
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