गर्मियों में हो या सर्दियों में, ज्यादातर घरों में पानी की सप्लाई टंकी के जरिए होती है। लोग टंकी में पानी भरकर रखते हैं और जरूरत के हिसाब से पूरे दिन उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टंकी में कई दिनों से जमा पानी पीने के लिए सुरक्षित भी है या नहीं?
अक्सर लोग पानी की टंकी भरने के बाद उसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते। धीरे-धीरे टंकी के अंदर मिट्टी, धूल, काई और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है। इससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पानी को कितने समय तक टंकी में रखना ठीक है और सफाई कब करानी चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पानी की टंकी कितने दिन में साफ करें?
- फोटो : Adobe Stock
टंकी में कितने दिन तक सुरक्षित रहता है पानी?
- पानी की टंकी में भरे पानी के लिए कोई एक निश्चित समय-सीमा तय नहीं है, जिसके बाद वह अपने आप पीने लायक नहीं रहता
- दरअसल, इसकी सुरक्षा कई बातों पर निर्भर करती है
- जैसे- पानी किस स्रोत से आया है, टंकी कितनी साफ है, उसका ढक्कन ठीक से बंद है या नहीं और पानी कितनी गर्मी में रखा गया है
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पानी की टंकी कितने दिन में साफ करें?
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- अगर टंकी साफ है, ढक्कन अच्छी तरह बंद है और उसमें साफ पानी की सप्लाई हो रही है, तो पानी की गुणवत्ता बेहतर बनी रह सकती है
- वहीं, अगर टंकी खुली है या उसमें धूल, कीड़े और दूसरी गंदगी पहुंच रही है, तो पानी जल्दी दूषित हो सकता है
- इसलिए सिर्फ यह देखकर पानी को सुरक्षित नहीं मानना चाहिए कि वह साफ दिखाई दे रहा है
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पानी की टंकी कितने दिन में साफ करें?
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कब पड़ सकती है पानी की टंकी साफ करने की जरूरत?
- पानी की टंकी की सफाई के लिए किसी तय तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए
- कुछ संकेत मिलने पर तुरंत पानी वाली टंकी की सफाई करानी चाहिए
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पानी की टंकी कितने दिन में साफ करें?
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- जैसे -अगर पानी में मिट्टी या गाद दिखाई दे, पानी से बदबू आए, पानी का रंग बदले या दीवारों पर हरी काई जमे तो टंकी की सफाई कर लेनी चाहिए
- इसके अलावा अगर टंकी का ढक्कन टूट गया है या उसमें कीड़े-मकौड़े और बाहरी गंदगी पहुंच रही है, तो भी उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए