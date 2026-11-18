गर्मियों में हो या सर्दियों में, ज्यादातर घरों में पानी की सप्लाई टंकी के जरिए होती है। लोग टंकी में पानी भरकर रखते हैं और जरूरत के हिसाब से पूरे दिन उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टंकी में कई दिनों से जमा पानी पीने के लिए सुरक्षित भी है या नहीं?





अक्सर लोग पानी की टंकी भरने के बाद उसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते। धीरे-धीरे टंकी के अंदर मिट्टी, धूल, काई और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है। इससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पानी को कितने समय तक टंकी में रखना ठीक है और सफाई कब करानी चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...