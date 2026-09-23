1 अक्तूबर तक नहीं करवाई केवाईसी तो क्या नहीं मिलेगा एलपीजी सिलिंडर? जानें नया नियम और कैसे करें केवाईसी

क्या नहीं करवाई KYC तो क्या नहीं मिलेगा LPG गैस सिलिंडर? - फोटो : Amar Ujala AI

घरेलू एलपीजी सिलिंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्तूबर 2026 से नियम बदलने जा रहा है। दरअसल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले रिफिल के लिए Biometric Aadhaar Authentication यानी BAA पूरा करना होगा।





ऐसे में अगर आप भी एलपीजी गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं और आपने अब तक केवाईसी नहीं करवाई है, तो जल्द करवा लें। वरना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे एलपीजी सिलिंडर की केवाईसी के बारे में जान सकते हैं...