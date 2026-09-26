नौकरी बदल रही हैं? पुराने ऑफिस का ईमेल, पीएफ और जरूरी डॉक्यूमेंट ऐसे संभालें

1 of 5 इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : AI







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नौकरी बदलना अपने आप में काफी बड़ा बदलाव होता है। नया ऑफिस, नई टीम और नई जिम्मेदारियों के बीच अक्सर लोग पुरानी नौकरी से जुड़ी जरूरी चीजों को संभालना भूल जाते हैं। बाद में जब पीएफ, टैक्स, सैलरी या नौकरी के अनुभव से जुड़ा कोई काम पड़ता है, तब पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में परेशानी होती है। इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले कुछ जरूरी काम जरूर कर लेने चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको नौकरी बदलते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं।

2 of 5 इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : अमर उजाला

पुराने ऑफिस के ईमेल का रखें ध्यान

पुराने ऑफिस के ईमेल अकाउंट में कई जरूरी जानकारियां हो सकती हैं। हालांकि कंपनी की गोपनीय जानकारी, ग्राहक का डेटा या ऑफिस की निजी फाइल अपने पास रखना सही नहीं है। अपनी निजी जरूरत के दस्तावेज जैसे वेतन की पर्ची, नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाणपत्र या खुद से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड कंपनी की नीति के अनुसार सुरक्षित जगह पर रख लें। अगर कंपनी का ईमेल बंद होने वाला है तो पहले से जरूरी निजी रिकॉर्ड डाउनलोड या सेव कर लें। ऑफिस की फाइलें अपने निजी ईमेल या निजी क्लाउड स्टोरेज में कॉपी करने से पहले कंपनी के नियम जरूर देखें।

3 of 5 इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : Adobe Stock

पीएफ की जानकारी जरूर संभालें

नौकरी बदलते समय अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, पीएफ खाते की जानकारी और पुराने रोजगार से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें। नई कंपनी में पीएफ से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है। अपना यूएएन और उससे जुड़ी जानकारी किसी के साथ अनावश्यक रूप से साझा न करें।

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सैलरी और टैक्स के कागज भी रखें

पुरानी नौकरी की सैलेरी स्लिप, फॉर्म 16 और दूसरे टैक्स से जुड़े दस्तावेज भविष्य में काम आ सकते हैं। खासकर आयकर रिटर्न भरते समय पुराने फाइनेंशियल ईयर की जानकारी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इन्हें एक सुरक्षित फोल्डर में रखना बेहतर है।

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