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नौकरी बदल रही हैं? पुराने ऑफिस का ईमेल, पीएफ और जरूरी डॉक्यूमेंट ऐसे संभालें

Sat, 26 Sep 2026 02:53 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 26 Sep 2026 02:53 PM IST
सार

नौकरी बदलते समय सिर्फ नए ऑफिस की तैयारी करना काफी नहीं है। पुराने ऑफिस के ईमेल, वेतन की पर्चियां, पीएफ से जुड़ी जानकारी, नियुक्ति पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी संभालकर रखने चाहिए। बाद में टैक्स, नौकरी के अनुभव या पीएफ से जुड़े किसी काम में इनकी जरूरत पड़ सकती है।
 

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Job Change Checklist How to Secure Your Old Office Documents
इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : AI

नौकरी बदलना अपने आप में काफी बड़ा बदलाव होता है। नया ऑफिस, नई टीम और नई जिम्मेदारियों के बीच अक्सर लोग पुरानी नौकरी से जुड़ी जरूरी चीजों को संभालना भूल जाते हैं। बाद में जब पीएफ, टैक्स, सैलरी या नौकरी के अनुभव से जुड़ा कोई काम पड़ता है, तब पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में परेशानी होती है। इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले कुछ जरूरी काम जरूर कर लेने चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको नौकरी बदलते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं।

Job Change Checklist How to Secure Your Old Office Documents
इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : अमर उजाला

पुराने ऑफिस के ईमेल का रखें ध्यान
पुराने ऑफिस के ईमेल अकाउंट में कई जरूरी जानकारियां हो सकती हैं। हालांकि कंपनी की गोपनीय जानकारी, ग्राहक का डेटा या ऑफिस की निजी फाइल अपने पास रखना सही नहीं है। अपनी निजी जरूरत के दस्तावेज जैसे वेतन की पर्ची, नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाणपत्र या खुद से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड कंपनी की नीति के अनुसार सुरक्षित जगह पर रख लें। अगर कंपनी का ईमेल बंद होने वाला है तो पहले से जरूरी निजी रिकॉर्ड डाउनलोड या सेव कर लें। ऑफिस की फाइलें अपने निजी ईमेल या निजी क्लाउड स्टोरेज में कॉपी करने से पहले कंपनी के नियम जरूर देखें।

Job Change Checklist How to Secure Your Old Office Documents
इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : Adobe Stock

पीएफ की जानकारी जरूर संभालें
नौकरी बदलते समय अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, पीएफ खाते की जानकारी और पुराने रोजगार से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें। नई कंपनी में पीएफ से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है। अपना यूएएन और उससे जुड़ी जानकारी किसी के साथ अनावश्यक रूप से साझा न करें।

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इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : Adobe Stock

सैलरी और टैक्स के कागज भी रखें
पुरानी नौकरी की सैलेरी स्लिप, फॉर्म 16 और दूसरे टैक्स से जुड़े दस्तावेज भविष्य में काम आ सकते हैं। खासकर आयकर रिटर्न भरते समय पुराने फाइनेंशियल ईयर की जानकारी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इन्हें एक सुरक्षित फोल्डर में रखना बेहतर है।

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इस्तीफा देने के बाद पुराने ऑफिस का डेटा ऐसे संभालें - फोटो : Adobe Stock

अनुभव से जुड़े कागज न भूलें
नियुक्ति पत्र, इस्तीफे की स्वीकृति, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नौकरी छोड़ने से जुड़े दूसरे दस्तावेज भी संभालकर रखें। नई नौकरी में अनुभव साबित करने या भविष्य में किसी दूसरे काम के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ऑफिस का प्राइवेट डेटा अपने साथ न रखें। निजी डॉक्यूमेंट्स अलग करें और उन्हें सुरक्षित जगह पर सेव करें। इससे पुरानी नौकरी खत्म होने के बाद भी जरूरी रिकॉर्ड आपके पास व्यवस्थित रहेंगे।

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