नहीं जानते अधिकतर लोग: पुराने डेबिट कार्ड को फेंकने से पहले जरूर करें ये काम, वरना हो सकती है दिक्कत

पुराने ATM कार्ड को फेंकने का सही तरीका क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आपके पास पुराना डेबिट या डेबिट कार्ड रखा है और अब उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो उसे ऐसे ही कूड़ेदान में न डालें। कार्ड में आपकी वित्तीय जानकारी से जुड़ी चीजें मौजूद होती हैं।





इसलिए इसे फेंकने से पहले सही तरीके से नष्ट करना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पर देखने में आता है कि लोग ऐसा कम ही करते हैं। तो चलिए जानते हैं डेबिट कार्ड को फेंकने से पहले क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...