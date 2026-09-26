चार चीजें चेक करके ही खरीदें नया मोबाइल, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

नया मोबाइल फोन खरीदना आजकल आसान नहीं है। बाजार में अलग-अलग कीमत और फीचर्स वाले कई मॉडल मौजूद हैं। ऐसे में सिर्फ कैमरा, डिजाइन या ऑफर देखकर फोन खरीदना सही फैसला नहीं होता।
पर लोग उलझन में रहते हैं कि वे कौन सा मोबाइल खरीदें और कौन सा नहीं? इसलिए अगर आप भी नया मोबाइल फोन खरीद रहे हैं या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी चीजों को पहले ही कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं आपको नया मोबाइल फोन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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नया मोबाइल खरीदने वाले ध्यान दें!
- फोटो : Adobe Stock
नया मोबाइल खरीदते समय क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए?
कैमरा चेक करें
- लोग जब नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसका कैमरा उन्हें बढ़िया लगता है
- पर समय के साथ लोगों को कैमरा क्वालिटी में दिक्कत नजर आने लगती है
- इसलिए जब भी मोबाइल फोन खरीदें तो कैमरा जरूर चेक करें ताकि आपकी फोटोज और वीडियो बेहतर आ सके
- खासतौर पर अगर आप क्रिएटर हैं या फोटो क्लिक करते हैं, तो आपको कैमरा जरूर देखना चाहिए
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नया मोबाइल खरीदने वाले ध्यान दें!
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बैटरी और चार्जिंग जरूर चेक करें
- दूसरी जरूरी चीज फोन की बैटरी है
- बैटरी कितने mAh की है ये चेक करें
- इसके अलावा चार्जिंग स्पीड जरूर देखें
- कंपनी कितने वॉट की चार्जिंग सपोर्ट देती है, ये देखना भी जरूरी है
- फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है या नहीं, ये भी देखें
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नया मोबाइल खरीदने वाले ध्यान दें!
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स्टोरेज और रैम पर ध्यान दें
- तीसरी चीज फोन की RAM और स्टोरेज भी चेक करना चाहिए
- फोन चलते हुए स्लो तो नहीं होगा, लैक तो नहीं करेगा और आपको बाद में स्टोरेज की समस्या तो नहीं होगी
- ये सब मोबाइल की RAM और स्टोरेज पर ही निर्भर करता है
- इसलिए जैसी जरूरत हो, उस हिसाब से RAM और स्टोरेज देखकर ही मोबाइल फोन खरीदें
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नया मोबाइल खरीदने वाले ध्यान दें!
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सॉफ्टवेयर अपडेट और वारंटी देखें
- चौथी और बेहद जरूरी चीज सॉफ्टवेयर अपडेट है
- फोन खरीदने से पहले कंपनी कितने साल तक एंड्रॉयड या सिस्टम अपडेट देगी, ये जरूर चेक करें
- सिक्योरिटी अपडेट की अवधि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय तक अपडेट मिलने से फोन को सुरक्षित और उपयोगी बनाए रखने में मदद मिलती है