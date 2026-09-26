{"_id":"6ab797bf67641baa98059595","slug":"cooperative-banks-atms-upi-and-digital-banking-services-will-remain-operational-from-september-28-to-30-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"28-30 September को खुले रहेंगे Cooperative Banks, ATM, UPI और Digital Banking... | 28-30 Bank Strike","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल के बीच सहकारी बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। सहकारी बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे और सामान्य रूप से कामकाज जारी रखने की बात कही गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का प्रमुख मुद्दा बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करने की मांग है।



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