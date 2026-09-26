यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में जनरल डिब्बे आगे पीछे ही क्यों लगाए जाते हैं बीच में क्यों नहीं? यहां जानें

जनरल कोच ट्रेन की शुरुआत और पीछे ही क्यों लगाए जाते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अपने-अपने हिसाब से लोग अलग-अलग वाहन से सफर करते हैं। जैसे- कोई फ्लाइट से तो कोई बस से, लेकिन देखा जाए तो ट्रेनों से एक बड़ा तबका सफर करता है। इसके लिए भारतीय रेलवे हर रोज एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन भी करता है।





वहीं, ट्रेन में सफर करते समय आपने अक्सर देखा होगा कि जनरल या अनारक्षित डिब्बे ट्रेन के आगे या पीछे की तरफ लगाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हें ट्रेन के बीच में क्यों नहीं रखा जाता? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि जनरल कोच ट्रेन के आगे और पीछे ही क्यों लगाए जाते हैं...