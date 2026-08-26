पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस: क्या आपकी कंपनी का हेल्थ कवर इलाज के लिए काफी है? जानें अलग से पर्सनल पॉलिसी के फायदे

Corporate Health Insurance Limits: आजकल ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनियों में कर्मचारियों को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा दिया जाता है, जिससे कई लोग यह मान बैठते हैं कि अब उन्हें अलग से कोई मेडिकल बीमा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यह कॉर्पोरेट कवर किसी गंभीर बीमारी या बड़े अस्पताल के बिल के समय वाकई काफी होता है?





सच तो यह है कि कंपनी का हेल्थ कवर सीमित सुविधाओं के साथ आता है और यह आपकी नौकरी से बंधा होता है। इसलिए परिवार को पूरी तरह से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक अलग पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बेहद जरूरी है।