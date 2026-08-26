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बात बचत की: हर महीने चाहिए 5000 रुपये पेंशन? तो ऐसे करें अटल पेंशन योजना में आवेदन
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:10 PM IST
सार
Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना के तहत आपको हर महीने 5000 रुपये की पेंशन मिल सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कैसे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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अटल पेंशन योजना।
- फोटो : Amar Ujala AI
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Atal Pension Yojana Registration Process: लोग जो भी कमाते हैं उसे अपन आज की जरूरतों पर खर्च करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो भविष्य के लिए बचत भी करता है। ताकि आर्थिक दिक्कतें न हो।
इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये की पेंशन मिले, तो इसके लिए आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में और इस योजना में आवेदन करने के तरीके के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना।
- फोटो : Adobe Stock
अटल पेंशन योजना का पेंशन प्लान और निवेश का तरीका क्या है?
अटल पेंशन योजना को भारत सरकार चलाती है
ये एक निवेश योजना है जिसमें पहले कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
फिर 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है
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अटल पेंशन योजना।
- फोटो : Adobe Stock
इस योजना में पेंशन प्लान और योजना के हिसाब से हर महीने निवेश करना होता है
जैसे- 18 साल का व्यक्ति अगर 5000 रुपये महीने वाला पेंशन प्लान चुनता है तो उसे हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होता है
ऐसे ही 30 साल का व्यक्ति अगर 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है तो उसे हर महीने 577 रुपये प्रीमियम देना होता है
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अटल पेंशन योजना।
- फोटो : Adobe Stock
अटल पेंशन योजना में कैसे करें आवेदन?
पहला स्टेप
अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना है
यहां पर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना है
फिर वे आपको योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हैं
इसके बाद आप पेंशन प्लान चुनते हैं और आपकी केवाईसी होती है
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अटल पेंशन योजना।
- फोटो : Adobe Stock
दूसरा स्टेप
केवाईसी के बाद आपके बैंक खाते को योजना से लिंक किया जाता है
फिर आपका आवेदन कर दिया जाता है
इसकी आपको स्लिप दी जाती है
अब हर महीने योजना का प्रीमियम आपके बैंक खाते से कट जाता है
नोट:- जो लोग भारत के नागरिक हैं, जिन लोगों की उम्र 18-40 साल है, जो करदाता नहीं हैं और जिनके पास एक्टिव बैंक खाता है वे लोग ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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