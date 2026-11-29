SIP Return Calculator 1000 Per Month: निवेश की दुनिया में अक्सर लोगों को लगता है कि बड़ा फंड बनाने के लिए मोटी रकम से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी इस धारणा को बदल देती है। अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपये की नियमित बचत करते हैं, तो भी समय के साथ अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। सही अनुशासन, धैर्य और कंपाउंडिंग की ताकत से छोटी-छोटी मासिक किस्तें धीरे-धीरे बड़ी पूंजी में बदलती हैं।





आम नौकरीपेशा लोगों, छात्रों या सीमित बजट वालों के लिए यह बेहद आसान और व्यावहारिक रास्ता है। इसके लिए किसी बड़े वित्तीय ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस नियमितता बनाए रखना अहम है। जब आप हर महीने तय तारीख पर निवेश करते हैं, तो बाजार के उतार-चढ़ाव का असर भी संतुलित होता रहता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि पांच लाख रुपये का लक्ष्य पाने में कितना समय और कितनी कुल रकम लगानी पड़ती है।