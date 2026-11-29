Legal Car Modifications India: कार को ज्यादा आरामदायक और आकर्षक बनाने के लिए लोग अक्सर उसमें तरह-तरह के बदलाव कराते हैं, लेकिन आपके बता दें कि कार में मॉडिफिकेशन का भी एक तय नियम है। मोटर वाहन नियमों के अनुसार, आरसी में दर्ज गाड़ी के मूल ढांचे या सुरक्षा मानकों में बदलाव करना गैरकानूनी माना जाता है। इससे सफर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान या अन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे बदलाव भी हैं, जिनकी अनुमति है और जिनसे गाड़ी की बनावट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप अपनी कार में सीट कवर, फ्लोर मैट, तय मानक के अनुसार सनस्क्रीन फिल्म, बेहतर म्यूजिक सिस्टम या मूल साइज के एलॉय व्हील लगवा सकते हैं। ऐसे सामान्य बदलाव आराम और सुविधा तो बढ़ाते हैं, लेकिन गाड़ी की सुरक्षा से समझौता नहीं करते। इसलिए आइए इस लेख इसी के बारे में समझते हैं कि आप कार में क्या मोडिफाई करवा सकते हैं और क्या नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे क्या कार में डैशकैम लगवाना वैध है।
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कौन से मॉडिफिकेशन पूरी तरह अवैध हैं?
- फोटो : Adobe Stock
कौन से मॉडिफिकेशन पूरी तरह अवैध हैं?
- कार के मूल ढांचे या सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ करना पूरी तरह गैरकानूनी है और इस पर भारी जुर्माना या गाड़ी जब्ती हो सकती है।
- तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर, काली फिल्म (ब्लैक फिल्म), बेहद तेज रंगीन या ब्लिंकिंग लाइट्स, और बंपर गार्ड (बुल बार) लगाना मना है।
- इंजन या चेसिस में मनमाना बदलाव करने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है।
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किन बदलावों के लिए RTO मंजूरी जरूरी है?
- अगर आप कार में ऐसा कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं जो आरसी में दर्ज जानकारी से मेल नहीं खाता, तो पहले आरटीओ से अनुमति लेना जरूरी है।
- उदाहरण के लिए,कार का रंग बदलवाना, कंपनी फिटेड किट के अलावा सीएनजी या एलपीजी किट लगवाना या इंजन से जुड़ा तकनीकी बदलाव कराने के लिए आरटीओ की मंजूरी और आरसी में अपडेट कराना अनिवार्य है।
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क्या कार में डैशकैम लगवा सकते हैं?
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क्या कार में डैशकैम लगवा सकते हैं?
- जी हां, निजी कार में डैशकैम लगवाना भारत में कानूनी रूप से मान्य है, बशर्ते यह ड्राइवर के सामने देखने के रास्ते (विजिबिलिटी) को न रोके।
- इसे विंडशील्ड पर इस तरह लगाना चाहिए कि सड़क साफ दिखे और एयरबैग खुलने में कोई बाधा न आए।
- साथ ही, किसी की निजता का उल्लंघन करने वाले गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए।
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डैशकैम लगाने के क्या फायदे हैं?
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डैशकैम लगाने के क्या फायदे हैं?
- डैशकैम सड़क दुर्घटना या विवाद के समय सबसे मजबूत सबूत का काम करता है, जिससे झूठे आरोपों से बचाव आसान होता है।
- यह लापरवाह ड्राइविंग, हिट-एंड-रन या पार्किंग में गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेता है।
- बीमा क्लेम की प्रक्रिया में भी इसकी फुटेज काफी मददगार साबित होती है।