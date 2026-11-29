



कई वाहन चालकों को लगता है कि पुलिस के पास यह अधिकार है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। कानूनन पुलिस को किसी भी गाड़ी के टायर की हवा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। नियम तोड़ने पर चालान काटने या तय कानूनी कार्रवाई का रास्ता मौजूद है, लेकिन वाहन को रोककर बेबस करना या परेशानी बढ़ाना सही तरीका नहीं माना जाता। इसलिए नियमों की सही जानकारी होना हर चालक के लिए बेहद जरूरी है।

सड़क पर सफर करते समय कई बार वाहन चालकों को परेशान करने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ता है। खासकर जब पुलिस की जांच हो रही होती है तो अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पुलिस वाले चालक की गाड़ी की हवा निकाल देते हैं या चाबी अपने पास रख लेते हैं। ऐसी स्थिति में चालक बहुत उलझन में पड़ जाते हैं और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।