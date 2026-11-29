Update Mobile Number in Aadhaar Without OTP: आज के समय में आधार कार्ड केवल पहचान का जरिया नहीं, बल्कि बैंक खाते, ओटीपी और कई सरकारी सेवाओं से जुड़ने की अहम कड़ी बन चुका है। ऐसे में जब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर खो जाए या बंद हो जाए, तो रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि पुराने नंबर पर ओटीपी न मिलने के कारण वे कोई कदम नहीं उठा पाएंगे और उन्हें तुरंत भागदौड़ करनी पड़ेगी।





हालांकि, हकीकत यह है कि आगे की प्रक्रिया काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपने पहले से आधार एप में लॉग इन कर रखा है या नहीं। सही नियम और विकल्पों की जानकारी होने पर यह समझना आसान हो जाता है कि किस स्थिति में घर से काम चल सकता है और कब आधार केंद्र जाना जरूरी होगा। समय पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने से आपकी डिजिटल और सरकारी सेवाएं फिर से सुचारू हो सकती हैं।