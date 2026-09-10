जानना जरूरी: लोक अदालत में चालान निपटाना है? पहले ये काम कर लें, वरना पहुंचकर भी हो सकती है परेशानी

1 of 5 पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : AI







Link Copied



अगर आपकी गाड़ी का कोई ट्रैफिक चालान काफी समय से पेंडिंग पड़ा है और आप उसका जल्द निपटारा चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। नेशनल लोक में ट्रैफिक चालान के अलावा बिजली बिल समेत कई मामलों का निपटारा कराया जा सकता है। हालांकि, लोक अदालत पहुंचने से पहले एक जरूरी काम कर लेना चाहिए, ताकि वहां जाकर आपको बेवजह परेशानी न हो। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : AI

चालान का मौजूदा स्टेटस करें चेक

दरअसल सबसे पहले अपने चालान का मौजूदा स्टेटस चेक करें। इसके लिए परिवहन ई-चालान पोर्टल पर जाना होगा। यहां चालान नंबर या वाहन नंबर डालकर आगे बढ़ें। इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। अब आपके सामने चालान से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। चालान पेंडिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह लोक अदालत में सीधे निपटाया जा सकता है। इसके लिए वर्चुअल कोर्ट या संबंधित पोर्टल पर जाकर चालान की स्थिति देखनी होगी।

3 of 5 पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : Adobe Stock

इस प्रक्रिया का करें पालन

अगर चालान के सामने ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट या कंटेस्टेड लिखा है तो इसका मतलब है कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और वह लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र हो सकता है। वहीं, अगर स्टेटस पेंडिंग या सेंट टू कोर्ट दिख रहा है तो अभी मामला लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र नहीं है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : AI

चालान नंबर से मामला खोजें

ऐसी स्थिति में वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर जाकर राज्य और संबंधित विभाग चुनें। इसके बाद सीएनआर नंबर या चालान नंबर से मामला खोजें। चालान की जानकारी खुलने पर व्यू विकल्प पर जाएं। यहां कंटेस्ट द केस या सेंड टू कोर्ट का विकल्प मिल सकता है। इसे चुनने के बाद चालान को रेगुलर कोर्ट भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। स्टेटस बदलने के बाद मामला लोक अदालत के लिए पात्र हो सकता है।

विज्ञापन