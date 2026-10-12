अलर्ट: कहीं आपका इन्वर्टर खराब तो नहीं हो रहा? समझें इन्वर्टर से आने वाली इन आवाजों का मतलब

घर में बिजली जाने के बाद इन्वर्टर ही कई जरूरी चीजों को बैकअप देता है। ऐसे में अगर अचानक उसके पास से अलग तरह की आवाज सुनाई देने लगे, तो चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि, हर आवाज खराबी का संकेत नहीं होती।
इन्वर्टर के काम करने के दौरान कुछ हल्की आवाजें सामान्य हो सकती हैं। असली बात यह समझना है कि आवाज कैसी है और वह कब सुनाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं इन्वर्टर से आने वाली कौन सी आवाज का क्या मतलब है और कब कौन सी आवाज आती है। आप आगे इन्वर्टर से आने वाली आवाजों का मतलब जान सकते हैं...
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इन्वर्टर से क्यों आती हैं अजीब-अजीब आवाजें?
- फोटो : Adobe stock
हल्की भिनभिनाहट हो तो क्या मतलब है?
- इन्वर्टर से धीमी भिनभिनाहट या हल्की हमिंग सुनाई देना सामान्य हो सकता है
- इसका एक कारण इसके अंदर लगा ट्रांसफॉर्मर है
- बिजली जब प्रवाहित होती है, तो इस दौरान ट्रांसफॉर्मर में हल्का कंपन होता है जिसकी वजह से धीमी आवाज पैदा हो सकती है
- अगर आवाज कम है और इन्वर्टर सामान्य तरीके से काम कर रहा है, तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती
- वहीं, पुराने या भारी इन्वर्टर में ये आवाज सामान्य से ज्यादा हो सकती है
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इन्वर्टर से क्यों आती हैं अजीब-अजीब आवाजें?
- फोटो : AI Generated
कूलिंग फैन से आने वाली आवाज क्या है?
- कई इन्वर्टर में गर्मी कम करने के लिए कूलिंग फैन लगाया जाता है
- इन्वर्टर का तापमान बढ़ने पर यह फैन चल सकता है
- बैटरी चार्ज होने, ज्यादा लोड पड़ने या गर्म मौसम में फैन की आवाज सुनाई देना सामान्य है। लेकिन अगर आवाज अचानक तेज, खुरदरी या घिसने जैसी हो जाए, तो इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाएं
- हालांकि, कई बार धूल जमा होने या फैन पुराना होने पर भी ऐसी समस्या हो सकती है
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- फोटो : AI Generated
बिजली जाते ही क्लिक की आवाज क्यों आती है?
- लाइट जाने पर इन्वर्टर मेन सप्लाई से बैटरी बैकअप पर स्विच करता है
- इस दौरान रिले के काम करने से क्लिक जैसी आवाज आ सकती है
- एक-दो बार ऐसी आवाज सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर इन्वर्टर लगातार और तेजी से क्लिक करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
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अचानक तेज आवाज आए तो सावधान
- अगर पहले इन्वर्टर शांत था और अचानक तेज बजिंग, ग्राइंडिंग या स्क्रैपिंग जैसी आवाज आने लगे, तो नजरअंदाज करें
- बिजली जाने के बाद अगर एक साथ कई ज्यादा पावर वाले उपकरण चला दिए जाएं, तो इन्वर्टर पर लोड बढ़ सकता है
- ओवरलोड की स्थिति में भिनभिनाहट, क्लिक या चेतावनी वाली बीप सुनाई दे सकती है
- अगर आवाज ज्यादा उपकरण चलाने पर ही आती है, तो गैर-जरूरी उपकरण बंद करके लोड कम करें