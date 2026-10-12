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अलर्ट: कहीं आपका इन्वर्टर खराब तो नहीं हो रहा? समझें इन्वर्टर से आने वाली इन आवाजों का मतलब

Mon, 12 Oct 2026 01:32 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:32 PM IST
सार

Inverter Tips: बिजली कटने के बाद इन्वर्टर से हल्की आवाज आना कई बार सामान्य होता है, लेकिन तेज बजिंग, लगातार क्लिकिंग, ग्राइंडिंग या क्रैकलिंग जैसी आवाज किसी परेशानी का संकेत हो सकती है।

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Inverter Making Strange Noise After Power Cut? Know What Different Sounds Mean
इन्वर्टर से क्यों आती हैं अजीब-अजीब आवाजें? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में बिजली जाने के बाद इन्वर्टर ही कई जरूरी चीजों को बैकअप देता है। ऐसे में अगर अचानक उसके पास से अलग तरह की आवाज सुनाई देने लगे, तो चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि, हर आवाज खराबी का संकेत नहीं होती।



इन्वर्टर के काम करने के दौरान कुछ हल्की आवाजें सामान्य हो सकती हैं। असली बात यह समझना है कि आवाज कैसी है और वह कब सुनाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं इन्वर्टर से आने वाली कौन सी आवाज का क्या मतलब है और कब कौन सी आवाज आती है। आप आगे इन्वर्टर से आने वाली आवाजों का मतलब जान सकते हैं...
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Inverter Making Strange Noise After Power Cut? Know What Different Sounds Mean
इन्वर्टर से क्यों आती हैं अजीब-अजीब आवाजें? - फोटो : Adobe stock

हल्की भिनभिनाहट हो तो क्या मतलब है?

  • इन्वर्टर से धीमी भिनभिनाहट या हल्की हमिंग सुनाई देना सामान्य हो सकता है
  • इसका एक कारण इसके अंदर लगा ट्रांसफॉर्मर है
  • बिजली जब प्रवाहित होती है, तो इस दौरान ट्रांसफॉर्मर में हल्का कंपन होता है जिसकी वजह से धीमी आवाज पैदा हो सकती है
  • अगर आवाज कम है और इन्वर्टर सामान्य तरीके से काम कर रहा है, तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती
  • वहीं, पुराने या भारी इन्वर्टर में ये आवाज सामान्य से ज्यादा हो सकती है
Inverter Making Strange Noise After Power Cut? Know What Different Sounds Mean
इन्वर्टर से क्यों आती हैं अजीब-अजीब आवाजें? - फोटो : AI Generated

कूलिंग फैन से आने वाली आवाज क्या है?

  • कई इन्वर्टर में गर्मी कम करने के लिए कूलिंग फैन लगाया जाता है
  • इन्वर्टर का तापमान बढ़ने पर यह फैन चल सकता है
  • बैटरी चार्ज होने, ज्यादा लोड पड़ने या गर्म मौसम में फैन की आवाज सुनाई देना सामान्य है। लेकिन अगर आवाज अचानक तेज, खुरदरी या घिसने जैसी हो जाए, तो इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाएं
  • हालांकि, कई बार धूल जमा होने या फैन पुराना होने पर भी ऐसी समस्या हो सकती है
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इन्वर्टर से क्यों आती हैं अजीब-अजीब आवाजें? - फोटो : AI Generated

बिजली जाते ही क्लिक की आवाज क्यों आती है?

  • लाइट जाने पर इन्वर्टर मेन सप्लाई से बैटरी बैकअप पर स्विच करता है
  • इस दौरान रिले के काम करने से क्लिक जैसी आवाज आ सकती है
  • एक-दो बार ऐसी आवाज सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर इन्वर्टर लगातार और तेजी से क्लिक करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
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इन्वर्टर से क्यों आती हैं अजीब-अजीब आवाजें? - फोटो : AI Generated

अचानक तेज आवाज आए तो सावधान

  • अगर पहले इन्वर्टर शांत था और अचानक तेज बजिंग, ग्राइंडिंग या स्क्रैपिंग जैसी आवाज आने लगे, तो नजरअंदाज करें
  • बिजली जाने के बाद अगर एक साथ कई ज्यादा पावर वाले उपकरण चला दिए जाएं, तो इन्वर्टर पर लोड बढ़ सकता है
  • ओवरलोड की स्थिति में भिनभिनाहट, क्लिक या चेतावनी वाली बीप सुनाई दे सकती है
  • अगर आवाज ज्यादा उपकरण चलाने पर ही आती है, तो गैर-जरूरी उपकरण बंद करके लोड कम करें
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