Moving Car Sunroof Traffic Rules: आज के समय में कई आधुनिक कारों में सनरूफ का फीचर आता है और सफर के दौरान लोग शौक या मस्ती में इससे सिर या शरीर बाहर निकाल लेते हैं। खासकर बच्चों को सनरूफ से बाहर झांकते हुए आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।





अचानक ब्रेक लगने, किसी वाहन के नजदीक आने या ऊपर लटकती किसी चीज से टकराने पर गंभीर चोट लग सकती है। सनरूफ हवा और रोशनी के लिए होता है, न कि चलती गाड़ी में बाहर खड़े होने या झांकने के लिए। इसलिए सुरक्षा के नजरिए से चलती कार में सनरूफ से बाहर निकलने से बचना बेहद जरूरी है।