सावधान: आपका पालतू कुत्ता किसी को काट ले, तो क्या आपको जेल हो सकती है? नियम जानें

पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो क्या मालिक को जेल हो सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में पालतू कुत्ता रखना आजकल काफी आम है। लोग कुत्ते को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन पालतू जानवर रखने के साथ उसकी जिम्मेदारी भी मालिक की होती है। अगर किसी दिन आपका कुत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को काट ले, तो मामला सिर्फ इलाज के खर्च तक सीमित नहीं रहता।





ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या कुत्ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और क्या उसे जेल जाना पड़ सकता है? चलिए जानते हैं इस बारे में नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...