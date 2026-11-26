Forgot Mobile in Train Indian Railways: ट्रेन में सफर करते समय जल्दबाजी या भीड़ के कारण कई बार यात्रियों का बैग, मोबाइल या अन्य जरूरी सामान सीट या बोगी में ही छूट जाता है। ऐसी स्थिति में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन परेशान होने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। समय पर सूचना मिलने से छूटे हुए सामान के मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।





भारतीय रेलवे के पास लावारिस या छूटे सामान को खोजने और सुरक्षित रखने की तय व्यवस्था है। अगर आप यात्रा के दौरान या उतरने के तुरंत बाद याद आता है कि आपका सामान छूट गया है, तो बिना देर किए रेलवे की मदद ले सकते हैं। सही जानकारी और तत्परता से आप अपना कीमती सामान दोबारा पा सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।