Fake Customer Care Numbers: जब भी किसी का कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए, पार्सल अटक जाए, बैंक अकाउंट रुक जाए या ऑनलाइन भुगतान फंस जाए, तो लोग तुरंत गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं। इसी जल्दबाजी का फायदा साइबर ठग उठाते हैं और सर्च नतीजों या विज्ञापनों में फर्जी हेल्पलाइन नंबर डाल देते हैं।
इन नंबरों पर कॉल करते ही ठग खुद को कंपनी या बैंक का प्रतिनिधि बताकर मदद का भरोसा दिलाते हैं। फिर वे रिमोट एक्सेस एप डाउनलोड करवाते हैं या ओटीपी और कार्ड की जानकारी लेकर सीधे आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। आम लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सर्च में दिखने वाला हर नंबर भरोसेमंद नहीं होता। आइए इस लेख यही समझते हैं कि आप कैसे इन असली और फर्जी नंबरों में फर्क कर सकते हैं।
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असली नंबर कैसे पहचानें?
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असली नंबर कैसे पहचानें?
- असली कस्टमर केयर नंबर पाने के लिए हमेशा संबंधित बैंक, कंपनी या सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या एप का ही इस्तेमाल करें।
- सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखने वाले पेड विज्ञापनों या अनजान ब्लॉग पर दिए नंबरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
- आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज नंबरों का ही उपयोग करना सबसे सुरक्षित तरीका है।
- ध्यान रखें गूगल सर्च में ऊपर आने वाले विज्ञापन पर नंबर अधिकतर मामलों में फर्जी ही होते हैं।
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Cyber scam
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ठगों की चाल से कैसे बचें?
- फर्जी हेल्पलाइन से जुड़े लोग अक्सर समस्या को तुरंत सुलझाने का नाटक करते हैं और फोन पर ही ऐप इंस्टॉल करने को कहते हैं।
- वे स्क्रीन शेयर करने या गोपनीय कोड बताने का दबाव बनाते हैं।
- याद रखें कि कोई भी असली कंपनी या बैंक फोन पर पिन, पासवर्ड या रिमोट एप नहीं मंगवाता।
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कॉल के दौरान क्या न करें?
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कॉल के दौरान क्या न करें?
- किसी अनजान कस्टमर केयर नंबर पर बात करते समय अपनी बैंक जानकारी, कार्ड नंबर, सीवीवी या ओटीपी बिल्कुल साझा न करें।
- अगर कस्टमर केयर एजेंट कोई संदिग्ध लिंक भेजे या किसी एप को डाउनलोड करने को कहे, तो तुरंत मना कर दें और कॉल काट दें।
- संदेह होने पर नजदीकी शाखा से ही संपर्क करें।
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ठगी होने पर कहां शिकायत करें? (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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ठगी होने पर कहां शिकायत करें?
- अगर फर्जी नंबर पर कॉल करने के बाद आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो जाए, तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
- साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं और अपने बैंक को भी तुरंत सूचित करें।
- समय रहते सूचना देने से नुकसान रोकने में मदद मिलती है।