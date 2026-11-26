Double Toll Deducted Fastag How To Get Refund: हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय कई बार ऐसा होता है कि टोल प्लाजा पार करने के कुछ ही मिनटों में या अगले टोल पर आपके फास्टैग वॉलेट या बैंक खाते से दो बार टोल कट जाता है। कई बार तकनीकी गड़बड़ी, नेटवर्क स्लो होने, आरएफआईडी रीडर की खराबी या सिस्टम में देरी के कारण एक ही सफर का शुल्क दो बार कट जाता है।
आम वाहन चालकों को अक्सर लगता है कि कटा हुआ अतिरिक्त पैसा वापस नहीं मिल सकता, जबकि ऐसा नहीं है। नियमों के तहत अगर गलत तरीके से या दो बार टोल कटा है, तो आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। बस इसके लिए आपको सही प्रक्रिया और समयसीमा की जानकारी होनी चाहिए।
2 of 5
क्या डबल टोल का रिफंड मिल सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
क्या डबल टोल का रिफंड मिल सकता है?
- जी हां, अगर आपके फास्टैग से एक ही ट्रांजेक्शन या एक ही टोल के लिए दो बार पैसे कटे हैं, तो आप पूरा अतिरिक्त शुल्क रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं।
- आमतौर पर सिस्टम की खराबी से कटी अतिरिक्त राशि कुछ दिनों में अपने आप भी वापस आ जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता।
- इसलिए पैसे न लौटने पर इंतजार करने के बजाय शिकायत दर्ज करना बेहतर रहता है।
3 of 5
बैंक या एप से कैसे करें शिकायत?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक या एप से कैसे करें शिकायत?
- सबसे पहले अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर या मोबाइल एप में जाएं और संदिग्ध या डबल कटे टोल ट्रांजेक्शन को चुनें।
- वहां गलत कटौती या चार्ज बैक से जुड़ा विकल्प चुनकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
- कई बैंकों के एप और नेटबैंकिंग में सीधे विवाद दर्ज करने की सुविधा मिलती है, जिससे प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है।
4 of 5
Toll plaza
- फोटो : Adobe Stock
NHAI हेल्पलाइन से कैसे लें मदद?
- अगर बैंक स्तर पर समस्या हल नहीं होती है या आपको तुरंत सहायता चाहिए, तो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन 1033 पर कॉल कर सकते हैं।
- इसके अलावा संबंधित टोल प्लाजा की रसीद, गाड़ी नंबर और ट्रांजेक्शन डिटेल संभालकर रखें।
- जरूरत पड़ने पर आप संबंधित टोल ऑपरेटर या बैंक के नोडल अधिकारी के पास भी अपनी बात रख सकते हैं।
5 of 5
Toll plaza
- फोटो : Adobe Stock
रिफंड आने में कितना समय लगता है?
- शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक और टोल सिस्टम आपके लेनदेन की जांच करते हैं।
- अगर दावा सही पाया जाता है, तो अतिरिक्त कटी रकम सीधे उसी फास्टैग अकाउंट या जुड़े खाते में वापस भेज दी जाती है।
- आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ कार्यदिवसों में पूरी हो जाती है, इसलिए समय-समय पर अपना स्टेटमेंट चेक करते रहना चाहिए।